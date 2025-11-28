Tờ Chosun ngày 27/11 đưa tin, đoạn video ghi lại vụ việc tại một cửa hàng Daiso ở Hàn Quốc đã gây phẫn nộ dư luận sau khi được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào ngày 21/11 ở thành phố Suncheon, khi nữ nhân viên của cửa hàng Daiso nhắc nhở một trẻ em chạy gần lối ra rằng đây là hành động nguy hiểm. Người mẹ sau đó đã ngay lập tức nổi giận, quát tháo và bắt nữ nhân viên quỳ gối để xin lỗi.

"Dạy dỗ con là việc của tôi. Nhân viên cửa hàng lấy quyền gì mà nói con tôi phải đi đâu? Sao cô không tập trung làm việc thay vì nhìn chằm chằm vào con tôi?", người mẹ lớn tiếng.

Trước sức ép, nữ nhân viên đã xin lỗi và cố gắng giải thích rằng việc nhắc nhở là vì lý do an toàn. Nhiều khách hàng xung quanh sau đó đã can thiệp, đề nghị người mẹ dừng lại.

Sau khi đoạn video được đăng tải, phần lớn dư luận đều thể hiện sự ủng hộ với nữ nhân viên, chỉ trích người mẹ có hành vi gây rối nơi công cộng.

Phía công ty Daiso sau đó cũng đưa ra thông cáo về vụ việc, khẳng định rằng bảo vệ nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Nữ nhân viên trong đoạn video hiện đã được nghỉ phép có lương và nhận được sự hỗ trợ tâm lý, công ty cũng sẵn sàng thực hiện các hành động pháp lý nếu cần thiết.