Ảnh minh họa: Korea Herald

Theo báo Korea Herald, thời đại giới siêu giàu tạo dựng quan hệ với giới quyền lực thông qua hôn nhân đã không còn được ưa chuộng khi gần 1/2 số cuộc hôn nhân của thế hệ trẻ trong các gia đình kiểm soát tập đoàn hùng mạnh tại Hàn Quốc (chaebol) là với người thừa kế của các gia đình chaebol khác.

Công ty theo dõi doanh nghiệp địa phương CEO Score đã phân tích cuộc hôn nhân của 380 người thuộc 81 gia đình chaebol và phát hiện 46,5% thế hệ thứ 4 và thứ 5 của các gia đình này kết hôn với những người thuộc các gia đình kiểm soát các tập đoàn khác. Con số này đánh dấu sự gia tăng từ mức 34,5% đối với các cuộc hôn nhân của các thành viên thế hệ thứ 2.

Nhiều thành viên của các gia đình cheabol cũng kết hôn với những người không có nền tảng kinh doanh nổi bật. Cụ thể, ở thế hệ thứ 2, tỷ lệ này là 29,3%, trong khi ở thế hệ 4 và thứ 5 là 37,2%.

Trong khi đó, hôn nhân giữa những người trong giới chính trị với các gia đình sở hữu các tập đoàn đã giảm từ 24,1% ở thế hệ thứ 2, xuống còn 6,9% ở thế hệ 4 và thứ 5.

Báo cáo của CEO Score nhận định: "Việc kết hôn với các chính trị gia hoặc quan chức chính phủ trước đây đã giúp ích cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, việc làm như vậy tiềm ẩn nguy cơ doanh nghiệp bị giám sát và quản lý cao hơn".

Trước đây, nhiều ông trùm kinh doanh của Hàn Quốc đã thiết lập mối quan hệ cá nhân với các nhân vật nổi bật trong chính trường hoặc chính phủ. Ví dụ, ông Chung Mong-joon, con trai của nhà sáng lập tập đoàn Hyundai Chung Ju-yung, đã kết hôn với con gái của cựu Ngoại trưởng Kim Dong-jo là Kim Yeong-myeong vào năm 1979, dưới thời cố Tổng thống Park Chung-hee.

Một trường hợp đáng chú ý khác là cuộc hôn nhân năm 1988 của Chủ tịch Tập đoàn SK Chey Tae-won với Roh Soh-yeong, con gái của Tổng thống khi đó Roh Tae-woo. Tháng trước, cặp đôi đã hoàn tất thủ tục ly hôn và đang tham gia vào một vụ kiện tụng gây chú ý về việc phân chia tài sản hôn nhân.