Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này triển khai pháo phản lực Tornado-G để tập kích các cứ điểm của các lực lượng Kiev ở mặt trận Konstantinovsky tại vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Lực lượng UAV trinh sát đã phát hiện các cứ điểm và khu vực tập trung nhân lực của đối phương ở tiền tuyến. Tọa độ đã được gửi cho kíp vận hành hệ thống Tornado-G và đơn vị này sau đó đã thực hiện các đòn tấn công chính xác từ khoảng cách 15km, phá hủy toàn bộ mục tiêu", phía Nga cho biết.

Pháo phản lực Tornado-G của Nga phá tung cứ điểm Ukraine ở tiền tuyến Donetsk. Video: Zvezda

Tornado-G "Cuồng Phong" là pháo phản lực phóng loạt được Nga đưa vào biên chế phục vụ trong quân đội từ thập niên 2000 nhằm thay thế cho mẫu khí tài BM-21. Pháo có 2 bộ phận chính là xe tải và bệ phóng tên lửa, với tổng trọng lượng là 14 tấn. Trên nóc xe tải được lắp một ăng-ten nhỏ kết nối với hệ thống vệ tinh GLONASS của Nga.

Một kíp điều khiển Tornado-G gồm 3 người. Xe tải Ural chở tổ hợp pháo phản lực này có tốc độ đường trường tối đa là 85 km/h và có thể di chuyển trong phạm vi tối đa 650km mà không cần tiếp liệu.

Tornado-G sử dụng tên lửa 9M538 cỡ 122mm với 40 ống phóng và được chia làm 4 hàng. Tên lửa này có chiều dài 2,63m; trọng lượng từ 68,4-70kg, trong đó phần đầu đạn nặng 34,5kg; tầm bắn tối thiểu và tối đa lần lượt là 5km và 20km.