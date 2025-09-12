Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải gần đây cho thấy, kíp điều khiển pháo phản lực phóng loạt Tornado-G "Cuồng phong" của Nga được lệnh di chuyển tới vị trí khai hỏa ở mặt trận Pokrovsk, miền đông Ukraine. Sau khi đo đạc tọa độ mục tiêu đối phương, kíp điều khiển đã kích hoạt Tornado-G.

Pháo Tornado-G khai hỏa vào vị trí quân Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Sau khi nhận tọa độ của nhiều mục tiêu, các pháo thủ nhanh chóng vào vị trí chiến đấu và tấn công từ khoảng cách hơn 15km. Cuộc tập kích của kíp pháo phản lực Tornado-G thuộc Cụm quân Trung tâm đã giáng đòn mạnh mẽ vào các vị trí phòng ngự của Ukraine theo hướng Pokrovsk và tạo điều kiện cho các nhóm tấn công của Nga ở hướng này”, trích thông cáo của quân đội Nga.

Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về các thông tin trên.

Theo trang tin tức quân sự Army Recognition, Tornado-G "Cuồng Phong" là pháo phản lực phóng loạt được Nga đưa vào biên chế phục vụ trong quân đội từ thập niên 2000 nhằm thay thế cho mẫu khí tài BM-21. Pháo có 2 bộ phận chính là xe tải và bệ phóng rocket, với tổng trọng lượng là 14 tấn. Trên nóc xe tải được lắp một ăng-ten nhỏ kết nối với hệ thống vệ tinh GLONASS của Nga.

Pháo Tornado-G. Ảnh: Army Recognition

Xe tải được sử dụng làm khung gầm của Tornado-G là loại Ural-4320 trang bị động cơ V-8 có công suất 240 mã lực. Nhờ vậy, Tornado-G khi hành quân có thể đạt vận tốc là 80 km/h, với tầm hoạt động tối đa lên tới 800km khi nạp đầy nhiên liệu.

Theo trang Missilery, Tornado-G sử dụng tên lửa 9M538 cỡ 122mm với 40 ống phóng và được chia làm 4 hàng. 9M538 có chiều dài 2,63m; trọng lượng từ 68,4-70kg, trong đó phần đầu đạn nặng 34,5kg; tầm bắn tối thiểu và tối đa lần lượt là 5km và 20km.