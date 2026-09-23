Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích các cứ điểm quân sự của Ukraine ở tiền tuyến Kharkiv.

"Đơn vị máy bay không người lái (UAV) trinh sát thuộc Nhóm tác chiến phương Bắc đã tìm thấy một boongke và cứ điểm tập trung nhân lực của Ukraine tại mặt trận Kharkiv. Tọa độ sau đó được gửi tới kíp vận hành pháo Giatsint-S thuộc Trung đoàn Pháo binh số 29. Đòn tấn công chính xác bằng loạt đạn pháo 152mm đã phá hủy hoàn toàn các công trình của đối phương", phía Nga cho biết.

Pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga tấn công các cơ sở quân sự bên phía Ukraine ở Kharkiv. Video: Zvezda

2S5 Giatsint-S là pháo tự hành do Liên Xô sản xuất, được phát triển vào cuối năm 1968 và đưa vào biên chế trong quân đội Nga từ năm 1978. Pháo có trọng lượng 28,2 tấn; chiều dài tổng thể 8,95m; chiều rộng 3,25m và chiều cao 2,76m. Kíp chiến đấu gồm 5 - 6 người.

2S5 Giatsint-S được trang bị pháo 152mm với chiều dài gấp 54 lần cỡ nòng, có thể bắn đạn thông thường ở cự ly tối đa 28,4km và đạn HE ở tầm bắn tối đa 37km. Pháo tự hành này có cơ số đạn là 30 viên và có hệ thống nạp bán tự động. 2S5 Giatsint-S có thể di chuyển với vận tốc tối đa 63 km/h, với phạm vi hoạt động lên tới 500km.