Video: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

Đoạn video được kênh quân sự Zvezda đăng ngày 13/12 cho thấy, khí tài trinh sát của Nga hoạt động trên không phận thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhia, Ukraine, thông qua các thiết bị quang học đã phát hiện vị trí quân Ukraine đặt sở chỉ huy, bãi phóng và kho chứa UAV. Thậm chí, khí tài Nga còn quay được cảnh máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) Ukraine hạ cánh bên cạnh một số công trình.

Vị trí FPV Ukraine hạ cánh, sau đó pháo Nga nã đạn vào nơi đó. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV

“Tọa độ của các mục tiêu đối phương đã được chuyển cho kíp chiến đấu pháo tự hành Msta-S của Cụm quân Vostok. Sự phối hợp của UAV và pháo binh đã giáng loạt đòn hỏa lực chính xác vào những vị trí được xác nhận của đối phương”, đoạn trích thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết.

Được biết, khí tài mà Nga sử dụng để tấn công loạt hạ tầng quân sự của Ukraine là pháo tự hành Msta-S có tầm bắn lần lượt là 24,7km với đạn thông thường, và 36km khi dùng đạn tăng tầm.