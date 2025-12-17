Video: RG/The Wrong Side

Đoạn video do trang RG của Nga đăng tải hôm 15/12 cho thấy, thông qua các thiết bị bay trinh sát, quân Nga đã phát hiện một tòa nhà 4 tầng ở thành phố tiền tuyến Huliaipole tại tỉnh Zaporizhzhia “được Tiểu đoàn số 225 của Ukraine dùng làm nơi triển khai binh sĩ tạm thời”.

Tọa độ địa điểm trên đã được thiết bị trinh sát của Nga xác nhận và chuyển cho lực lượng pháo binh. Theo trang RG, binh sĩ Nga đã sử dụng pháo phản lực Tornado-G để tấn công tòa nhà. Đoạn video quay lại quá trình tập kích cho thấy vụ nổ do đạn của pháo Tornado-G gây ra đã đánh sập một nửa tòa nhà trên.

Phía Ukraine đến nay chưa bình luận về đoạn video do Nga công bố.

Bản đồ cập nhật chiến sự ở thành phố Huliaipole, Ukraine. Ảnh: Deep State

Theo bản đồ cập nhật tình hình xung đột ngày 16/12 của chuyên trang theo dõi chiến sự Deep State, quân Nga đang tổ chức các mũi tấn công từ 2 hướng đông bắc và đông nam Huliaipole nhằm vào trung tâm thành phố. Một phần khu vực tây bắc Huliaipole hiện đã nằm trong vùng xám, tức nơi ghi nhận các cuộc giao tranh giữa các đơn vị phòng thủ Ukraine và binh sĩ Nga.