Theo báo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh trực thăng Ka-52 của nước này thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến.

"Đơn vị trực thăng Ka-52 thuộc Nhóm tác chiến trung tâm đã nhận tọa độ của các mục tiêu từ lực lượng trinh sát. Phi công sau đó đã phóng nhiều tên lửa không dẫn đường để bắn cháy các xe bọc thép của Ukraine, bất chấp việc chúng được ngụy trang kỹ càng", phía Nga cho biết.

Khi đã không kích chính xác mục tiêu, trực thăng Ka-52 bắt đầu thả mồi bẫy nhiệt để tránh nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa phòng không. Toàn bộ phi hành đoàn sau đó đã trở về căn cứ an toàn.

Trực thăng Ka-52 Nga tập kích xe bọc thép của Ukraine ở tiền tuyến. Video: Zvezda

Ka-52 "Cá sấu" là loại trực thăng có khả năng cơ động cao, được trang bị vũ khí mạnh mẽ và có thể thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ chiến đấu. Trực thăng được thiết kế để tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bọc thép và không bọc thép, binh sĩ và trực thăng của đối phương, cả ở tiền tuyến và vùng chiến thuật phía sau. Ngoài ra, Ka-52 còn cung cấp khả năng trinh sát, phân phối mục tiêu cũng như hướng dẫn thiết bị cho các máy bay trực thăng và sở chỉ huy phối hợp của lực lượng mặt đất.

Điểm nổi bật của trực thăng này là hệ thống hỏa lực mạnh mẽ, bao gồm pháo tự động 30mm 2A42-1, hệ thống tên lửa Sagittarius, các tên lửa dẫn đường như Attack và Vortex-1 cũng như các thùng chứa tên lửa không điều khiển S-8.