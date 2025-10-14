Trang quân sự Army Recognition dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, việc London gửi lô tên lửa Martlet cho Ukraine sớm trước thời hạn 5 tháng đã phản ánh tính cấp bách trong hoạt động viện trợ và sự phối hợp hậu cần chặt chẽ giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Tên lửa Martlet rời khỏi bệ phóng trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Thales

“Những vũ khí này, còn được biết đến với tên gọi Tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ (LMM), đã cung cấp sự bảo vệ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2/2022”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Anh.

Đôi nét về tên lửa Martlet

Là sản phẩm nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn quốc phòng Thales có trụ sở ở Belfast, Ireland, Martlet là tên lửa thế hệ mới, được thiết kế cho “các màn đụng độ tốc độ cao với các mục tiêu trên mặt đất lẫn trên không”. Martlet nặng 13kg và dài 1,3m, trong đó khối thuốc nổ ở đầu tên lửa nặng 3kg, đủ để phá hủy một xe bọc thép hạng nhẹ.

Thông số của tên lửa Martlet và các tính năng. Ảnh: Thales

Martlet được trang bị hệ thống dẫn đường laser bán chủ động, cho phép đạt độ chính xác cao và giảm thiểu tổn thất ngoài dự kiến. Nhờ vậy, loại tên lửa này đã trở thành một loại vũ khí lý tưởng khi tác chiến trong môi trường đô thị.

Các chuyên gia quân sự nhận xét, khác biệt giữa Martlet và những tên lửa khác là sự kết hợp độc đáo giữa tính cơ động hạng nhẹ, khả năng sẵn sàng phóng nhanh chóng cũng như bắt được mục tiêu đối phương ở tốc độ cao. Với trọng lượng nhẹ, Martlet có thể được sử dụng như tên lửa vác vai trang bị cho binh sĩ hoặc tích hợp với các khí tài quân sự khác như xe bọc thép Stormer HVM của quân đội Ukraine.

Tính đa nhiệm của Martlet được chứng minh khi tên lửa này có thể tấn công nhiều mục tiêu, từ máy bay không người lái (UAV), trực thăng, tàu tấn công hạng nhẹ hay thậm chí cả mục tiêu mặt đất “trong nhiều điều kiện tác chiến cụ thể”.

Hệ thống ngắm bắn và điều khiển tên lửa Martlet trong một cuộc diễn tập. Ảnh: Thales

Hiệu suất sử dụng ở Ukraine

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, các lực lượng Kiev đã sử dụng tên lửa Martlet để vô hiệu hóa nhiều khí tài của Nga như UAV Orlan-10, UAV cảm tử Lancet hay một số loại trực thăng quân sự.

Cụ thể, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn tấn công đường không biệt lập số 95 của Ukraine hồi tháng 6/2022 đã sử dụng tên lửa Martlet để bắn hạ một trực thăng quân sự Ka-52 “Cá sấu” của Nga tại mặt trận miền đông đất nước.

Theo các chuyên gia quân sự, khác với các hệ thống phòng không Ukraine “đắt đỏ và có tính cơ động hạn chế”, Martlet sở hữu một số ưu điểm như giá cả phải chăng (30.000 USD/quả) so với nhiều loại tên lửa khác; có tính khả dụng cao khi tham gia phòng thủ tại những cơ sở hạ tầng quan trọng.

Khi được bố trí dưới các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung và tầm xa như NASAMS và IRIS-T, Martlet đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đối phó chiến thuật tấn công bằng UAV kiểu “bầy đàn” của Nga.

Video: Bài bắn thử nghiệm tên lửa Martlet. Nguồn: Thales