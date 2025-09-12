Video: Hạ nghị sĩ Mỹ Eric Burlison/Mạng xã hội X

Theo các trang tin quân sự The War Zone và Defense Express, đoạn video được Hạ nghị sĩ Eric Burlison công bố trong phiên điều trần của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ hôm 9/9 cho thấy, UAV MQ-9 của Mỹ thông qua các thiết bị điện tử đã phát hiện và theo dõi hướng di chuyển của một UFO hình cầu ở ngoài khơi Yemen vào ngày 30/10/2024.

UFO hình cầu trong đoạn video được công bố. Ảnh: Hạ nghị sĩ Mỹ Eric Burlison/Mạng xã hội X

“Mọi người có thể thấy một chiếc MQ-9 khác đã phóng tên lửa AGM-114 Hellfire vào vật thể bay khả nghi … UFO trên vốn di chuyển theo một quỹ đạo ổn định trước khi bị đánh chặn và vẫn tiếp tục bay dù bị bắn trúng”, ông Burlison phát biểu trong phiên điều trần.

Ông Burlison có mặt trong phiên điều trần. Ảnh: Hạ nghị sĩ Mỹ Eric Burlison/Mạng xã hội X

Trang The War Zone đã tiếp cận giới chức Lầu Năm Góc và Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (US CENTCOM) để đề nghị bình luận về đoạn video trên. Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng Mỹ ẩn danh nói họ "không có thông tin nào để chia sẻ”.