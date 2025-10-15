Theo trang Defence Blog, Bộ Quốc phòng Nga ngày 13/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này sử dụng UAV cảm tử Lancet tập kích hệ thống phòng không APKWS của Ukraine ở mặt trận Sumy.

"Các thành viên của Lữ đoàn UAV Rubicon tiếp tục thể hiện kỹ năng của mình khi tấn công hệ thống APKWS ở vị trí cách tiền tuyến 47km. Vào thời điểm bị bắn cháy, hệ thống của đối phương đang làm nhiệm vụ bảo vệ và đánh chặn", phía Nga cho biết.

UAV Nga bắn cháy hệ thống phòng không APKWS của Ukraine ở Sumy. Video: Defence Blog

APKWS là hệ thống phòng không hiếm của Ukraine, do tập đoàn BAE Systems của Mỹ phát triển, chuyên dùng để đánh chặn các mục tiêu trên không cỡ nhỏ.

APKWS sử dụng tên lửa đánh chặn Hydra-70, có tầm bắn từ 2 - 11km, vận tốc tối đa đạt 3.600 km/h (tương đương Mach 2,9), độ sai lệch mục tiêu nhỏ hơn 0,5m. Điểm nổi bật của APKWS là hệ thống điều khiển hỏa lực quang - điện tử nâng cao và có thể được triển khai từ cả bệ phóng trên bộ và trên không.

Lancet là UAV cảm tử phổ biến nhất của quân đội Nga, có tầm hoạt động 40 - 70km, thời gian bay tối đa 40 phút với tốc độ tối đa 300 km/h. UAV này trang bị đầu đạn nặng 5kg và sử dụng hệ thống dẫn đường GPS/GLONASS, kết hợp cùng trí tuệ nhân tạo để có thể tấn công chính xác mục tiêu được chỉ định.