Theo hãng tin Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/9 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này tập kích các khí tài của Kiev ở gần khu định cư Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine.

"Đơn vị trinh sát trên không đã phát hiện ra một khẩu pháo được ngụy trang trong rừng và một xe bọc thép đang di chuyển trên tiền tuyến. Hai mục tiêu sau đó được xác định là lựu pháo M101 và xe bọc thép Humvee. Chúng đã bị UAV cảm tử phá hủy", phía Nga cho biết.

UAV Nga bắn nổ lựu pháo và xe bọc thép Mỹ gửi tới Ukraine. Video: Zvezda

Lựu pháo M101 105mm là loại pháo kéo do Mỹ sản xuất, ra đời từ Thế chiến II nhưng hiện vẫn rất phổ biến ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. M101 có chiều dài 5,9m; nòng pháo dài 2,31m; trọng lượng 2,2 tấn.

Lựu pháo này sử dụng đạn cỡ 105x372R, khoảng cách tấn công tối đa 11,2km, gia tốc đầu nòng đạt 472 m/s, tốc độ bắn 3-10 phát/phút. M101 được trang bị thiết bị chống giật thủy lực, sử dụng bộ càng có thể xếp mở và cơ chế nạp đạn riêng biệt.

Xe bọc thép Humvee ra mắt lần đầu tiên vào năm 1980, được sử dụng phổ biến trong quân đội Mỹ và xuất khẩu tới 76 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Xe Humvee có chiều dài 4,6m; chiều rộng ;2,1m; nặng từ 2,3-2,7 tấn tùy biến thể. Xe có tầm hoạt động 560km và tốc độ di chuyển từ 105-144km/h.

Về khả năng phòng thủ, xe Humvee được trang bị lớp giáp bọc thép có thể chống lại các vụ nổ tương đương 5,4kg thuốc nổ TNT trước đầu xe hoặc 1,8kg TNT phía sau xe.