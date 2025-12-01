Theo Defense Express, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 29/11 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này dùng UAV để bắn nổ nhiều hệ thống phòng không Nga ở tiền tuyến.

"Tiểu đoàn UAV Asgard đã phối hợp với các đơn vị tình báo để tấn công chính xác các hệ thống phòng không của Nga. Việc các tổ hợp này mất đi khả năng tác chiến không chỉ là tổn thất về tài chính, mà còn làm suy yếu nghiêm trọng mạng lưới phòng không của Nga", phía Ukraine cho biết.

Các tổ hợp Buk-M1 và Buk-M2 đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga trước máy bay, tên lửa hành trình và UAV. Trong khi đó, Tor-M2 được thiết kế để đánh chặn mục tiêu tầm gần với tốc độ cao. Việc mất 3 hệ thống này được cho là đã khiến Nga tổn thất 60 triệu USD.

UAV Ukraine tập kích các hệ thống phòng không Nga ở tiền tuyến. Video: Defense Express

Buk "cây sồi" là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung. Kể từ khi được đưa vào biên chế năm 1979, hệ thống này đã được cải tiến nâng cấp liên tục với các phiên bản mới nhất mang tên Buk-M1, Buk-M2, Buk-M3.

Radar của tổ hợp Buk-M2 có khả năng phát hiện mục tiêu ở cự ly 120km, cho phép khoá đồng thời 4 mục tiêu trong khi đang theo dõi 24 mục tiêu khác. Tên lửa của tổ hợp này có tầm bắn tối đa 35km, mỗi quả được trang bị đầu đạn nổ nặng 70kg.

Tor-M2 là hệ thống phòng không được sản xuất bởi tập đoàn Almaz-Antey, được coi là một trong những phương tiện phòng không hiện đại nhất mà quân đội Nga đang sở hữu.

Mỗi một xe phóng của Tor-M2 mang theo 16 tên lửa 9M338, có tầm bắn khoảng 12km. Điểm nổi bật của hệ thống phòng không này là khả năng phóng tên lửa khi đang di chuyển ở vận tốc 40 km/h.