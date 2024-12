Theo tờ Kyiv Independent, hôm 6/12, Tổng thống Zelensky không tiết lộ số lượng UAV mới được cung cấp cho quân đội Ukraine, nhưng cho biết mục tiêu hiện tại là "tăng quy mô sản xuất và triển khai". Ông cũng nhấn mạnh, vũ khí mới đã “chứng minh được hiệu quả chiến đấu".

Việc phát triển các loại vũ khí tầm xa trong nước được coi là vô cùng quan trọng đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, cung cấp cho quân đội nước này giải pháp thay thế khi mà phương Tây đặt ra các hạn chế trong việc Kiev sử dụng dàn vũ khí được viện trợ.

Video: Volodymyr Zelensky/X

Không tiết lộ chi tiết về năng lực của Peklo vì lý do an ninh, song ông Zelensky khẳng định đây là “vũ khí hoàn toàn mới". Peklo có tầm bắn 700km, và tốc độ di chuyển 700 km/h. Trong buổi ra mắt, các quan chức Ukraine nói rằng hệ thống này đã được triển khai thành công 5 lần.

Với phạm vi tấn công 700km, tầm bắn của Peklo gấp đôi so với Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp (305km), và tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG do Anh và Pháp cung cấp (230km).

Giới chức Ukraine cho biết thêm, tên lửa Peklo tiết kiệm chi phí, và có hiệu suất ngang với một số tên lửa hành trình của Nga.

Chương trình phát triển tên lửa của Kiev được tăng tốc, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Hôm 4/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông báo Palianytsia, một loại tên lửa lai UAV hạng nhẹ, cũng đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Thông tin trên được công bố khi các đối tác phương Tây của Kiev gần đây mới chỉ cho phép Ukraine tấn công vùng Kursk của Nga bằng tên lửa do nước ngoài sản xuất, trong khi các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga vẫn bị hạn chế.