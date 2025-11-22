Trang tin quân sự Army Recognition ngày 20/11 đưa tin, Trung đoàn Tên lửa Phòng không Số 156 của Ukraine mới đây đã lần đầu tiên công bố video về việc triển khai hệ thống phòng không Terrahawk Paladin ở tiền tuyến.

Hệ thống phòng không Terrahawk nằm trong gói hỗ trợ quân sự được Anh thông báo vào tháng 10/2023. Số lượng cụ thể tổ hợp phòng không Terrahawk mà Kiev đã nhận từ London không được nêu rõ. Tuy vậy, video về hoạt động chiến đấu của hệ thống này đã thu hút được sự chú ý rất lớn từ dư luận.

Hệ thống phòng không Terrahawk xuất hiện trong video về hoạt động tác chiến của Trung đoàn Số 156 bên phía Ukraine. Video: Militarnyi

Terrahawk Paladin là hệ thống phòng không tầm cực ngắn (VSHORAD) do Anh phát triển, được thiết kế để đánh chặn UAV, tên lửa hành trình và các mục tiêu bay tầm thấp khác. Hệ thống được tích hợp trên bệ phóng tiêu chuẩn NATO hoặc khung gầm xe tải quân sự MAN HX 8x8.

Điểm nổi bật của Terrahawk là khả năng vận hành tự động, khi được tích hợp radar AESA bốn mặt quan sát 360 độ, kết hợp cảm biến quang – điện tử SATOS, cùng công nghệ AI để nhận dạng và khóa mục tiêu.

Vũ khí chính của Terrahawk là pháo tự động Mark 44 Bushmaster II 30mm, với băng đạn 200–240 viên, vô cùng hiệu quả để đánh chặn UAV cỡ nhỏ ở tầm thấp. Kích thước của pháo tự động cũng có thể được thay đổi sang 40mm theo yêu cầu của khách hàng, nhưng các tổ hợp Terrahawk mà Anh gửi tới Ukraine là cỡ nòng 30mm.