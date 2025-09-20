Ông Oleksiy, người giám sát một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng thủ lãnh thổ Ukraine chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố Irpin ở ngoại ô Kiev, cho hay nhóm của ông đang được đào tạo để sử dụng các UAV đánh chặn mới nhằm đối phó với các UAV tấn công và UAV trinh sát của Nga.

Theo tờ Business Insider, trong những tháng gần đây, việc Nga tăng cường quy mô tấn công bằng UAV đã khiến Ukraine phải suy nghĩ lại cách vận hành hệ thống phòng không cũng như tìm ra những giải pháp hiệu quả về mặt chi phí. Trong đó, UAV đánh chặn nổi lên là giải pháp tối ưu cho nhiều đơn vị.

Các đơn vị phòng không di động của Ukraine sử dụng súng máy gắn trên xe tải để đối phó với UAV Nga. Ảnh: Ukrinform

Đơn vị do ông Oleksiy chỉ huy vốn chủ yếu sử dụng súng máy gắn trên các thùng xe tải để đối phó UAV. Tuy nhiên, súng máy chỉ hiệu quả khi ngăn chặn mối đe dọa tầm thấp, trong khi Nga đang sử dụng ngày càng nhiều UAV tầm cao, nằm ngoài phạm vị tấn công của súng máy.

Điển hình, đơn vị của ông Oleksiy đang dùng súng máy hạng nặng do Mỹ sản xuất là M2 Browning với tầm bắn hiệu quả 2.000m. Theo ông Oleksiy, nhu cầu hiện tại của đơn vị mình là các UAV đánh chặn có phạm vi hoạt động 5.000m để tiêu diệt UAV của Nga.

Đơn vị của ông Oleksiy đang trải qua khóa huấn luyện kéo dài nhiều tuần để học cách tích hợp UAV đánh chặn góc nhìn thứ nhất (FPV) vào quá trình hoạt động. Được biết, các UAV đánh chặn có thể bay với tốc độ 300 km/h và chi phí cho mỗi thiết bị chỉ từ 2.000 - 3.000USD.

Trang bị đầu đạn cỡ nhỏ, UAV đánh chặn của Ukraine có thể phá hủy UAV cảm tử Shahed và UAV trinh sát của Nga, từ đó hỗ trợ trong tình huống súng máy M2 Browning không thể tiếp cận mục tiêu.

Ông Oleksiy mô tả các UAV đánh chặn mới là “dự án thí điểm” cho đơn vị của mình. Ông cũng nhấn mạnh, các binh sĩ “luôn sẵn sàng áp dụng những công nghệ cải tiến mới nhằm tăng thêm hiệu quả cho hoạt động phòng không”.

Trong năm nay, Nga đã đẩy mạnh đầu tư vào hoạt động của UAV, tăng thêm địa điểm sản xuất và xây thêm khu vực phóng để mở rộng quy mô tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine.

Mỗi tháng, Nga đang sản xuất hàng nghìn UAV tấn công cảm tử theo mẫu UAV Shahed của Iran. Moscow cũng đã chứng minh khả năng có thể phóng hàng trăm UAV vào Ukraine mỗi đêm. Còn theo đánh giá gần đây của phương Tây, trong tương lai, số UAV mà Nga phóng mỗi đêm có thể tăng lên 2.000 chiếc.

Để đối phó, các nhà sản xuất Ukraine cũng đang đẩy mạnh quy mô sản xuất UAV đánh chặn giá rẻ, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đặt mục tiêu mới cho các công ty là sản xuất 1.000 UAV/ngày.

Các thành viên NATO cũng đang tham gia giúp sức. Điển hình, trong tháng 9, Anh thông báo sẽ cùng tham gia phát triển hàng nghìn UAV đánh chặn giá rẻ cho Ukraine.