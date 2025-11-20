Chuyên trang quân sự Militarnyi hôm 18/11 đưa tin, Armin Papperger, Giám đốc Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall của Đức mới đây thông báo, công ty này sẽ chuyển cho quân đội Ukraine một lô pháo phòng không Skyranger 35 vào cuối tháng này. Vì lý do bảo mật, các thông tin về lô xe như số lượng và cấu hình tác chiến không được tiết lộ.

Pháo phòng không Skyranger 35 khai hỏa. Ảnh: Rheinmetall

Theo thông tin được Tập đoàn quốc phòng Rheinmetall và trang quân sự Army Recognition tiết lộ, Skyranger 35 là hệ thống phòng không di động trên mặt đất (GBAD), được thiết kế để đối phó với những mục tiêu bay “từ tầm ngắn đến rất ngắn”. Trong một số trường hợp, khí tài này có thể được dùng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Tổng trọng lượng của hệ thống pháo là 3,95 tấn; cao 5,81m và rộng 2,5m. Kíp lái 2 người gồm lái xe và chỉ huy. Skyranger 35 được trang bị nhiều hệ thống cảm biến và theo dõi có thể cung cấp cho kíp chiến đấu khả năng giám sát trên không và trên mặt đất cũng như dữ liệu kiểm soát hỏa lực chính xác.

Màn hình điện tử hiển thị mục tiêu của Skyranger 35. Ảnh: Rheinmetall

Vũ khí chính của Skyranger 35 là pháo ổ quay Oerlikon KDG 35/1000 sử dụng loại đạn 35 x 228mm, có 2 chế độ bắn là phát một và tự động với tốc độ xả đạn lần lượt là 200 phát/phút và 1.000 phát/phút. Tầm bắn hiệu quả của pháo lên tới 4km.

Loại đạn 35 x 228mm được Skyranger 35 sử dụng có cơ chế khá đặc biệt. Sau khi rời khỏi nòng pháo, đến một khoảng cách nhất định, viên đạn sẽ “bung” các mảnh đạn nhỏ để đối phó với những mục tiêu trên không chẳng hạn như máy bay không người lái (UAV). Theo số liệu từ Rheinmetall, mỗi viên đạn 35 x 228mm có thể mang hơn 150 mảnh đạn Vonfram.

Video: Rheinmetall