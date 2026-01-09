Video Văn Thuận khiến cầu thủ U23 Kyrgyzstan 'đốt lưới nhà'
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)
U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.