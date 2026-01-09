Video Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)
U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')
U23 Kyrgyzstan là đội nhập cuộc chủ động hơn, áp sát tầm cao ngay từ đầu và gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam trong khoảng 15 phút đầu trận.
Tuy nhiên, thế trận bất ngờ đổi chiều ở phút 18 khi Lê Phát khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm đem về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Khuất Văn Khang dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.
Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ dần lấy lại sự tự tin, nhưng sai lầm cá nhân ở phút 43 khiến Hiểu Minh chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Murzakhmatov gỡ hòa 1-1 cho U23 Kyrgyzstan trước giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam gia tăng sức ép. Dù VAR từ chối một quả phạt đền, nỗ lực không ngừng được đền đáp ở phút 87 khi pha đánh đầu của Văn Thuận dẫn đến bàn phản lưới nhà của Brauzman, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.
Đội hình ra sân
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')
U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở 2-1 dành cho U23 Việt Nam trước U23 Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Kim Sang Sik mở toang cánh cửa vào vòng tứ kết U23 châu Á 2026, sau hai trận toàn thắng.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
87'
Văn Thuận khiến cầu thủ U23 Kyrgyzstan 'đốt lưới nhà'
Xuất phát từ pha đá phạt góc của Đình Bắc, bóng được treo về phía Lý Đức. Sau pha xử lý bên bên cánh phải, Lý Đức căng ngang vào để Văn Thuận đánh đầu khiến nỗ lực phòng ngự của Brauzman trở thành pha đá phản lưới nhà.
84'
Đình Bắc đi bóng tốc độ bên cánh phải khiến Berkberdinov kéo người lộ liễu và phải nhận thẻ vàng. Cầu thủ U23 Kyrgyzstan thậm chí còn "cướp" cả chiếc băng đội trưởng trên cánh tay trái của Đình Bắc.
79'
U23 Việt Nam phản công nhanh, đáng tiếc là Văn Thuận dù với vào sân nhưng vẫn không đủ tốc độ trước hậu vệ áo trắng quá nhanh, lao về phá bóng.
77'
Đình Bắc băng lên tốc độc, anh phối hợp với Công Phương trước khi chuyền bóng cho Minh Phúc. Cầu thủ của CAHN dứt điểm từ ngoài vòng cấm không khó đối với thủ môn U23 Kyrgyzstan.
74'
Từ quả phạt góc của đồng đội, trung vệ Hiểu Minh bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc đối phương.
71'
HLV Kim Sang Sik thay cầu thủ thứ tư, Lê Phát được rút ra để nhường chỗ cho Công Phương.
70'
Sau ba sự thay đổi người, U23 Việt Nam quyết định tăng tốc và gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
63'
HLV Kim Sang Sik thay liền ba cầu thủ: Đình Bắc, Văn Thuận và Quốc Cường vào sân thay Quốc Việt, Văn Khang và Xuân Bắc.
55'
Thêm một cơ hội nữa của U23 Việt Nam, lần này là pha tấn công bên cánh phải, Lê Phát trả bóng ra cho Thái Sơn dứt điểm chéo góc đưa bóng chệch cột dọc khung thành đối phương trong gang tấc.
Lý Đức vừa phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ U23 Kyrgyzstan.
53'
U23 Việt Nam có pha lên bóng tốc độ và ăn ý bên hành lang cánh trái, đáng tiếc là Quốc Việt căng ngang lại không tốt để lỡ cơ hội ngon ăn.
49'
Giống như hiệp một, U23 Kyrgyzstan lập tức tổ tức ép sân ngay sau khi hiệp hai trở lại. Tuy nhiên U23 Việt Nam không cho đối thủ dễ dàng đạt được ý đồ.
Lê Phát vừa có cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng anh dứt điểm đúng vào vị trí của thủ môn đối phương.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-1.
44'
Murzakhmatov gỡ hòa 1-1 cho U23 Kyrgyzstan
Hiểu Minh để mất bóng bên phần sân nhà, Murzakhmatov chớp cơ hội, cú sút bên ngoài vòng cấm đưa bóng đi rất căng và hiểm hóc khiến thủ thành Trung Kiên không thể cản phá.
40'
Văn Khang đột phá xuống đáy biên phải rồi căng ngang tốt nhưng Lê Phát lại giật gót trượt ở khoảng cách khoảng 1m so với khung thành đối thủ.
38'
Thủ thành Trung Kiên bay người ôm gọn trái bóng từ cú sút xa của Almazbekov bên phía đội bóng Trung Á.
41'
Tiền vệ Thái Sơn đi bóng lắt léo trong vòng cấm U23 Kyrgyzstan nhưng anh cá nhân khi không chuyền bóng cho đồng đội và để bóng đi hết đường biên ngang.
36'
U23 Việt Nam có pha phối hợp ăn ý trong vòng cấm U23 Kyrgyzstan trước khi bóng được trả ngược ra. Xuân Bắc từ tuyến hai băng lên dứt điểm đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành đối phương.
32'
Các học trò của HLV Kim Sang Sik đang làm chủ thế trận tốt, chơi phòng ngự kín kẽ không cho đối thủ có cơ hội tiếp cận với khung thành của thủ môn Kiên Trung.
23'
U23 Việt Nam có pha phối hợp ăn ý, Thái Sơn ban bận với Văn Khang trước khi đội trưởng áo đỏ dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nurlanbekov.
19'
Khuất Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam trên chấm 11m
Xuất phát từ pha đá phạt góc của U23 Việt Nam, một cầu thủ áo đỏ dứt điểm không thành công. Lê Phát với sự nhanh nhẹn tranh chấp trong vòng cấm và bị Mirzalimi Uulu phạm lỗi. Trọng tài lập tức thổi phạt đền cho U23 Việt Nam, đội trưởng Khuất Văn Khang dễ dàng đánh lừa thủ môn Nurlanbekov để mở tỷ số cho đội bóng áo đỏ.
16'
Đang là một thế trận giằng co, đôi bên chưa có pha dứt điểm nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
11'
CĐV Việt Nam trải qua một phen thót tim khi Xuân Bắc xử lý lỗi để đối thủ có cơ hội. May cho đội bóng áo đỏ khi Murzakhmatov dứt điểm không chính xác trước sự áp sát của một cầu thủ U23 Việt Nam.
7'
Sau ít phút đầu để đối thủ lấn lướt, các cầu thủ U23 Việt Nam dần lấy lại thế trận và có những pha lên bóng dù chưa thật sự nguy hiểm.
3'
Trong tình thế buộc phải thắng, U23 Kyrgyzstan lập tức đẩy cao đội hình gây sức ép để tìm kiếm những cơ hội đầu tiên.
21h00
Trọng tài chính người Iran - Payam Heidari thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
20h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U23 Việt Nam ra sân với trang phuc màu đỏ truyền thống, trong khi U23 Kyrgyzstan mặc trang phục màu trắng.
U23 Việt Nam đã có mặt tại SVĐ King Abdullah Sports City Hall Stadium, sẵn sàng cho trận đấu gặp U23 Kyrgyzstan. (nguồn: VFF)
Danh sách thi đấu hai đội U23 Việt Nam vs U23 Kyrgyzstan
Nhận định trước trận
Màn khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan đã mở ra nhiều tín hiệu lạc quan cho hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026. Không chỉ hiệu quả về mặt tỷ số, lối chơi giàu tính tổ chức, chủ động pressing và kiểm soát thế trận cho thấy sự tiến bộ rõ nét của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Bước vào cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để tạo lợi thế quyết định trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù đối thủ Trung Á nổi tiếng giàu thể lực và chơi kỷ luật, nhưng những hạn chế trong khả năng chịu sức ép có thể bị khai thác.
Với phong độ ổn định, tâm lý hưng phấn cùng các “miếng đánh” cố định được chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu giành trọn 3 điểm của U23 Việt Nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi.
Thông tin lực lượng
U23 Việt Nam: Có thể ra sân với đội hình ổn nhất của mình.
U23 Kyrgyzstan: Mất trụ cột Sharshenbekov án treo giò.