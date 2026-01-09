Video Văn Khang mở tỷ số cho U23 Việt Nam

Ghi bàn:

U23 Việt Nam: Văn Khang (19' pen), Brauzman (87', phản lưới)

U23 Kyrgyzstan: Murzakhmatov (44')

U23 Kyrgyzstan là đội nhập cuộc chủ động hơn, áp sát tầm cao ngay từ đầu và gây ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam trong khoảng 15 phút đầu trận.

Tuy nhiên, thế trận bất ngờ đổi chiều ở phút 18 khi Lê Phát khiến đối phương phạm lỗi trong vòng cấm đem về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Khuất Văn Khang dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết - Ảnh: Ted Trần

Bàn thắng giúp đội bóng áo đỏ dần lấy lại sự tự tin, nhưng sai lầm cá nhân ở phút 43 khiến Hiểu Minh chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Murzakhmatov gỡ hòa 1-1 cho U23 Kyrgyzstan trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, những điều chỉnh nhân sự của Kim Sang Sik giúp U23 Việt Nam gia tăng sức ép. Dù VAR từ chối một quả phạt đền, nỗ lực không ngừng được đền đáp ở phút 87 khi pha đánh đầu của Văn Thuận dẫn đến bàn phản lưới nhà của Brauzman, ấn định chiến thắng 2-1. Kết quả này giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Đội hình ra sân

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Văn Khang (Văn Thuận 63'), Lê Phát (Công Phương 71'), Xuân Bắc (Quốc Cường 63'), Thái Sơn, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Việt (Đình Bắc 63')

U23 Kyrgyzstan: Nurlanbekov, Brauzman, Datsiev, Ermekov, Bekberdinov, Almazbekov, Mirzalimi Uulu, Berkberdinov, Murzakhmatov, Merk Mimi, Madanov.