Vụ tai nạn xảy ra ngày 22/4 tại Krasnodar (Nga), khi một xe buýt chở khách bất ngờ mất lái trong lúc di chuyển.

Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc xe chạy với tốc độ cao, vượt phía bên phải các xe khác rồi chao đảo trước khi lao thẳng lên rìa đường. Cú va chạm với lề khiến chiếc xe mất cân bằng, lật nghiêng vào bãi cỏ.

Theo thông tin ban đầu, phương tiện do tài xế 57 tuổi điều khiển, đang chạy từ đường Uralskaya hướng về Shkolnaya thì xảy ra sự cố. Thời điểm tai nạn, trên xe có 9 người, trong đó 6 người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Từ tình huống trên, có thể thấy việc kiểm soát tay lái ở tốc độ cao, đặc biệt với xe kích thước lớn như xe buýt, là yếu tố sống còn. Khi xe có dấu hiệu mất ổn định, tài xế cần giữ bình tĩnh, tránh đánh lái gấp hoặc phanh đột ngột - những thao tác dễ khiến xe lật.

Bên cạnh đó, việc duy trì tốc độ phù hợp, quan sát tốt và đảm bảo tình trạng kỹ thuật của xe trước khi vận hành cũng là yếu tố then chốt để hạn chế rủi ro. Với xe chở nhiều hành khách, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

(Theo Newsflare)

Bạn có góc nhìn nào về tình huống trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!