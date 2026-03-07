Tuy nhiên, theo chuyên gia y học cổ truyền, dù là thảo dược lành tính, chè vằng vẫn không phù hợp với một số nhóm người và không nên sử dụng quá mức.

TS Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học thuốc nam cho biết, chè vằng có tên khoa học Jasminum subtriplinerve là loại cây mọc hoang khá phổ biến ở nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Chè vằng là thảo dược lành tính. Ảnh: N. Huyền

Người dân thường thu hái lá và thân cây chè vằng để phơi khô làm nước uống hằng ngày với tác dụng “mát - lành - dễ chịu”. Đặc biệt, loại nước này quen thuộc với phụ nữ sau sinh, bởi nhiều nơi tin rằng uống chè vằng giúp cơ thể nhẹ nhàng, ăn ngon miệng hơn và hỗ trợ lợi sữa.

Hỗ trợ tiêu hóa, giúp “nhẹ người”

Theo kinh nghiệm dân gian, chè vằng thường được dùng trong một số trường hợp phổ biến. Tiến sĩ Phương cho biết, phụ nữ sau sinh uống nước chè vằng để giúp cơ thể “mát”, dễ ăn và giảm cảm giác đầy bụng. Một số địa phương còn truyền miệng rằng loại nước này có thể hỗ trợ tăng tiết sữa.

Ngoài ra, những người thừa cân, tích mỡ bụng cũng có thói quen uống chè vằng thay nước lọc. Nhiều người cho rằng nước chè vằng giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Một nhóm khác thường dùng chè vằng là những người hay bị “nóng trong”, nổi mụn hoặc táo bón nhẹ. Nhờ tính thanh mát, loại nước này được cho là giúp cơ thể thanh nhiệt và dễ đi tiêu hơn.

“Nước chè vằng có vị đắng nhẹ, hậu ngọt, không gắt như một số loại lá đắng khác nên khá dễ uống và có thể dùng hằng ngày. Loại cây này thường được dùng dưới dạng lá hoặc thân phơi khô. Người dùng có thể hãm như trà hoặc sắc lấy nước uống.

Thông thường, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 1-2 ấm nhỏ. Một số người còn kết hợp chè vằng với các vị thảo dược khác như cam thảo hoặc lá sen để tăng hiệu quả thanh nhiệt hoặc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, việc kết hợp thảo dược nên dựa trên mục đích cụ thể và không nên tự ý sử dụng quá nhiều loại cùng lúc”, Tiến sĩ Phương nói.

Người huyết áp thấp nên thận trọng

Dù chè vằng được xem là thảo dược khá lành tính nhưng không phải ai cũng nên dùng tùy ý.

Tiến sĩ Phương lưu ý, người huyết áp thấp nên sử dụng chè vằng với lượng vừa phải, bởi tính mát của loại nước này có thể khiến cơ thể dễ mệt hoặc choáng nếu uống quá nhiều.

Ngoài ra, người dùng cũng không nên uống nước chè vằng quá đặc hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài. Việc lạm dụng bất kỳ loại thảo dược nào cũng có thể gây tác động không mong muốn đối với cơ thể.

Chuyên gia cũng lưu ý, chè vằng chỉ nên được xem như một loại nước uống hỗ trợ. Loại thảo dược này không có tác dụng thay thế thuốc điều trị các bệnh mạn tính.