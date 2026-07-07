Ông N.V.A. cho biết theo Công văn số 11/CV-BCĐ hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã mới do Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ ban hành ngày 4/6/2025, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện được điều động, bố trí làm công chức tại cấp xã mới theo đề án sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận vào làm công chức.

Tuy nhiên, thực tế có một số viên chức sau khi được bố trí sang khối Đảng lại được Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành văn bản chuyển ngạch công chức.

Ông N.V.A. băn khoăn về việc trong trường hợp này có phải tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển ngạch hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết Công văn số 11/CV-BCĐ được ban hành nhằm triển khai Kết luận số 157 của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Từ ngày 1/7/2025, mọi trường hợp bố trí hoặc thay đổi vị trí việc làm của công chức đều phải thực hiện theo quy định của Nghị định 170/2025 của Chính phủ. Ảnh: TL

Theo đó, Công văn số 11/CV-BCĐ chỉ áp dụng đối với việc bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã (cũ) và viên chức vào làm cán bộ, công chức cấp xã (mới) theo đề án sắp xếp nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh sau ngày 1/7/2025, việc bố trí công chức vào vị trí việc làm hoặc thay đổi vị trí việc làm của công chức không còn thực hiện theo công văn nói trên mà phải áp dụng quy định tại Điều 22 Nghị định 170/2025 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đối với trường hợp cụ thể của ông A., Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ quy định nêu trên và liên hệ cơ quan quản lý nơi công tác để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, Công văn số 11/CV-BCĐ chỉ là quy định mang tính chuyển tiếp, áp dụng trong quá trình sắp xếp nhân sự khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ ngày 1/7/2025, mọi trường hợp bố trí hoặc thay đổi vị trí việc làm của công chức đều phải thực hiện theo quy định của Nghị định 170/2025 của Chính phủ.