Bà N.A., là viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã cho biết, tháng 1/2026, bà được Đảng ủy xã cử tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, thời gian học 6 tháng, bắt đầu từ tháng 2/2026.

Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy chế của khóa học và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong suốt thời gian học tập. Ảnh: Thạch Thảo

Tuy nhiên, đến ngày 29/5, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công cấp xã yêu cầu bà hoàn thiện bản cam kết với nhiều nội dung, trong đó có việc chấp hành quy chế đào tạo, đồng thời chủ động sắp xếp thời gian để vừa học tập, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khi được giao; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan, kịp thời xử lý công việc phát sinh và không làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc của đơn vị.

Bà A. băn khoăn việc yêu cầu cam kết vừa học vừa làm có phù hợp với quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức hay không. Đồng thời, việc yêu cầu ký cam kết vào tháng 5 nhưng áp dụng cho thời gian từ tháng 1/2026 có đúng quy định pháp luật hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ dẫn Luật Viên chức năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong đó quy định đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để viên chức tham gia học tập.

Theo khoản 1 Điều 35 của luật, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng có trách nhiệm chấp hành nghiêm quy chế của khóa học và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong suốt thời gian học tập.

Bộ Nội vụ cũng dẫn Điều 37 Nghị định 101/2017, quy định viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước được cơ quan bố trí thời gian và kinh phí theo quy định; thời gian học được tính là thời gian công tác liên tục; đồng thời được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 38 của nghị định quy định viên chức có trách nhiệm thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng và tuân thủ quy chế của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học.

Theo Bộ Nội vụ, căn cứ các quy định nêu trên cùng thẩm quyền của UBND cấp tỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 115/2020 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 85/2023), trường hợp cụ thể của viên chức nêu trên thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan quản lý.

Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị bà N.A. phản ánh trao đổi trực tiếp với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo quy định.

Viên chức được xếp loại theo 4 mức, chấm điểm theo thang 100 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 233 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.





