Phản ánh tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông N. Đ. T. cho biết, đã có hơn 20 năm công tác trong ngành thú y. Sau khi trạm thú y nơi ông làm việc được giải thể, ông được điều chuyển về Trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã nhưng vẫn trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về thú y.

Hiện, ông được xếp mã ngạch theo quy định trước đây. Ông đặt câu hỏi, liệu trong thời gian tới, ông có tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo Quyết định số 132/2006 của Thủ tướng hay không.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Thông tư liên tịch số 64/2006 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006 quy định rõ đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề là công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn trong các ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều, được xếp lương theo các ngạch chuyên ngành thuộc hệ thống mã số quy định.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện chuyển đổi từ ngạch viên chức cũ sang chức danh nghề nghiệp mới, Bộ Nội vụ đã có ý kiến thống nhất và Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã ban hành văn bản hướng dẫn để bảo đảm việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức chuyên ngành thú y và bảo vệ thực vật không bị gián đoạn.

Theo đó, các ngạch có mã số bắt đầu bằng 09 khi chuyển sang chức danh nghề nghiệp mới mang ký hiệu V.03 vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo quy định hiện hành.

Như vậy, việc sắp xếp tổ chức, giải thể trạm thú y hoặc chuyển sang đơn vị công tác mới không phải là căn cứ làm chấm dứt chế độ phụ cấp ưu đãi nghề. Viên chức chuyên ngành thú y nếu vẫn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thuộc đối tượng quy định thì tiếp tục được hưởng chế độ này.