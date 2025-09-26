Chiều 26/9, sau khi làm việc với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Hiền (43 tuổi), mẹ của nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) cho biết, bà không đồng ý với kết luận giám định mà cơ quan điều tra thông báo cho gia đình.

“Tôi không đồng ý với kết quả giám định đối với tài xế Trung. Tôi yêu cầu giám định lại đối với tài xế Trung ở một đơn vị khác. Ngoài ra, đối với mức yêu cầu bồi thường thì tôi sẽ nêu cụ thể khi đưa vụ án ra xét xử tại toà án”, bà Hiền nói.

Theo ông Hoàng Cao Sang - luật sư hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho gia đình nữ sinh Trân, buổi làm việc chiều nay có hai vấn đề chính, thứ nhất về bệnh án của tài xế Trung, cụ thể hiện tại tài xế này không nhận thức được hành vi. Thứ hai là thông báo tài xế Trung bị thương tật 90%.

“Với tư cách là luật sư tôi và gia đình đã nêu kiến nghị về thương tật đối với tài xế Bảo Trung. Chúng tôi cho rằng, kết luận thương tật của tài xế Trung 90% là quá cao nên đề nghị xem xét lại có đúng với quy định pháp luật hay không”, luật sư Hoàng Cao Sang nói.

Bà Hiền cùng các con và luật sư sau buổi làm việc với công an vào chiều nay. Ảnh: H.T

Theo thông báo của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, căn cứ kết luận của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025): Nguyễn Bảo Trung không có bệnh lý tâm thần.

Về kết luận theo tiêu chuẩn y học, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4) thì đương sự không có bệnh lý tâm thần.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4) và hiện tại, tài xế Bảo Trung có bệnh lý tâm thần mất trí.

Đối với kết luận về khả năng nhận thức, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, tài xế Bảo Trung đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Hiện tại, tài xế Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí ở mức độ trung bình.

Buổi làm việc giữa bà Hiền, hai luật sư và điều tra viên diễn ra tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long.

Thông báo kết luận giám định mà cơ quan CSĐT gửi cho gia đình nữ sinh Trân. Ảnh: NNCC

Diễn biến vụ việc

Theo diễn biến sự việc, sáng 28/4/2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), ông Nguyễn Vĩnh Phúc dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung.

Qua xác minh ban đầu, xác định nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, xe tải do Trung trực tiếp điều khiển va chạm với cháu Trân (con của Nguyễn Vĩnh Phúc) làm cháu Trân tử vong.

Sự việc gây rúng động dư luận. Luật sư và người nhà của bé Trân đã đến Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm bé Trân tử vong; cũng như dấu hiệu vi phạm liên quan đến quá trình Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (hiện đã giải thể) giải quyết vụ tai nạn này.

Tiếp sau đó, Bộ Công an và VKSND Tối cao cùng vào cuộc xác minh.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng, tài xế Trung có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Khoản 1, Điều 260 BLHS.

Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-VKSTC-V12 hủy bỏ quyết định giải quyết khiếu nại số 55 ngày 14/3/2025 đã có hiệu lực pháp luật của Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long.

Đồng thời, quyết định giải quyết khiếu nại số 02/QĐ-VKS ngày 10/02/2025 của Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ).

Yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 ngày 23/1/2025 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 3/5, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long quyết định hủy "Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn”; yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thực hiện quyết định này theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Liên tục những ngày sau đó, tổ công tác của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, làm việc với những người làm chứng, gia đình nữ sinh và các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ, các cơ quan tố tụng của huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long liên quan đến quá trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 26/6, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với tài xế Bảo Trung để điều tra hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khi đó, công an cho biết, do điều kiện sức khỏe của bị can đang điều trị bệnh, các quyết định tố tụng được cơ quan điều tra tống đạt tại nhà, vợ bị can Trung ký nhận.

Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Nguyễn Văn Bảo Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc.