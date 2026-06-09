Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc Thủ tướng các nước tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN lần thứ 3 (AFF) không chỉ góp phần vào thành công chung của diễn đàn mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết ASEAN và quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Tiếp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào; chia sẻ với những khó khăn mà phía Lào đang gặp phải. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ trong khả năng nhằm giúp Lào ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai nước trao đổi, chia sẻ những vấn đề chiến lược; duy trì hợp tác tốt an ninh - quốc phòng với độ tin cậy cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả hơn nữa. Việt Nam - Lào cần đổi mới phương thức hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng có hiệu quả hợp tác giữa các địa phương với nhiều hình thức phong phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, trong quan hệ hợp tác, hai bên cần chuyển từ hợp tác tốt thành hợp tác hiệu quả; cụ thể hóa những cam kết thành các kết quả thực tế; lấy hiệu quả thực chất, lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất; định kỳ kiểm điểm tình hình quan hệ hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên ưu tiên thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược về giao thông, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số, nhất là dự án hợp tác phát triển cảng Vũng Áng, đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, đường sắt Vũng Áng - Vientiane; cải cách thủ tục biên giới, tiếp tục triển khai thanh toán bằng đồng nội tệ nhằm tạo điều kiện cho người dân qua lại, du lịch, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Lào cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay. Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

Hai nước tập trung trao đổi giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc, từ đó tiếp tục đề xuất những nội dung hợp tác mới, phù hợp với điều kiện, khả năng của mỗi nước.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone thông báo về kết quả cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng, thống nhất những nội dung quan trọng cho hợp tác hai nước trong đó có việc cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trên tất cả lĩnh vực.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài tại Lào với 289 dự án, tổng trị giá 6,6 tỷ USD, kim ngạch song phương quý 1/2026 đạt hơn 1,2 tỷ USD. Hai Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác chặt chẽ để nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD trong 5 năm tới.

Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ chính trị đặc biệt; duy trì tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia...

Tiếp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Campuchia và ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào là tài sản quý giá của ba nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Hun Manet và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề ra phương hướng, biện pháp thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực, nhất là kết nối toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vui mừng về những phát triển sâu rộng của quan hệ hai nước, nhất là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), với sự tin cậy chính trị là nền tảng, hợp tác quốc phòng, an ninh tiếp tục là trụ cột vững chắc.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng mạnh mẽ, hợp tác thanh niên ngày càng phong phú, người gốc Việt ngày càng ổn định cuộc sống và đóng góp vào sở tại.

Thủ tướng Hun Manet đánh giá cao sự đóng góp tích cực của AFF trong thúc đẩy hợp tác ASEAN và với các đối tác, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đối mặt với nhiều thách thức.

Thủ tướng vui mừng về sự phát triển tốt đẹp toàn diện của quan hệ hai nước Campuchia - Việt Nam, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước, nhất là về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Campuchia - Lào, kết nối cơ sở hạ tầng, du lịch, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp...

Campuchia sẽ cùng với Việt Nam bảo vệ, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lên tầm cao mới và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau

Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia coi trọng, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Campuchia - Việt Nam.

Hai bên nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của quan hệ hai Đảng, hai nước và giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong tình hình mới; chia sẻ tầm nhìn về vai trò của khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế và ưu tiên nâng cao chất lượng hợp tác giữa hai nước và ba nước.

Hai bên nhất trí tổ chức các hoạt động trang trọng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2027; đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, tăng cường giáo dục, tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị lịch sử của quan hệ hai nước.

Tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan đã dành sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình nhân chuyến thăm cuối tháng 5.

Thủ tướng Thái Lan vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước vừa qua đã thành công rực rỡ, tạo ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người dân Thái Lan, mở ra nhiều định hướng hợp tác mới và tạo động lực mạnh mẽ đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Thủ tướng Thái Lan đã thông báo về kết quả hội đàm rất thành công với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Hai bên đã đề ra biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là kết quả chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thái Lan luôn coi Việt Nam là láng giềng gần gũi và đối tác tin cậy. Thủ tướng cho biết tham gia đoàn Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần này có 3 phó thủ tướng, 6 bộ trưởng, các tư lệnh quân, binh chủng và thư ký các bộ, ngành, thể hiện sự coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, ngày càng mạnh mẽ và thực chất hơn.

Trao đổi về phương hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh và giao lưu nhân dân; mở rộng hợp tác trên tất cả các kênh; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác song phương. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với các chính đảng tại Thái Lan, trong đó có Đảng Tự hào Thái (Bhumjaithai), góp phần củng cố nền tảng chính trị và định hướng lâu dài cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Thái Lan nhất trí cao với các định hướng lớn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất; khẳng định sẽ thúc đẩy thực chất Chiến lược “ba kết nối”, tích cực phối hợp với Việt Nam tăng cường liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng.

Ông cũng đề nghị mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phát triển cân bằng, bền vững, hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD và xa hơn là 50 tỷ USD trong tương lai.