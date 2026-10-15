Nhận lời mời của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 15/10, sau lễ đón chính thức tại Trụ sở Trung ương Đảng, hai Thường trực Ban Bí thư đã hội đàm, thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam - Lào...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào, trước sau như một. Việt Nam luôn cùng Lào gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng được trực tiếp trao đổi với các lãnh đạo Việt Nam về những vấn đề chiến lược trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam. Lào mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nghị quyết, chủ trương của mỗi Đảng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền vững.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thường trực Ban Bí thư nhất trí nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, bảo đảm mỗi cam kết được chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực.

Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng, đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường sự gắn bó giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Lào chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai Văn phòng Trung ương

Hai nước khuyến khích các dự án có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương biên giới. Hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD, đồng thời tăng cường kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi nước...

Hai Thường trực Ban Bí thư cũng trao đổi về việc phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan. Hai bên nhất trí quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới, gắn hợp tác kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định và xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần trực tiếp củng cố nền tảng xã hội và bảo đảm sự kế thừa, phát triển bền vững của quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.

Trước đó, ngày 14/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong.

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước Lào, mong muốn cùng Lào cụ thể hóa các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, tăng cường gắn kết kinh tế, kết nối hạ tầng và thúc đẩy các dự án hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Lào, Thủ tướng đánh giá hợp tác giữa hai nước có nhiều đổi mới, thực chất, hiệu quả hơn.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Thủ tướng đề nghị hai bên tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các thỏa thuận cấp cao, biến tinh thần "gắn kết chiến lược" thành các công trình, dự án và lợi ích thiết thực.

Về các dự án hợp tác trọng điểm, Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối giao thông như đường bộ cao tốc Hà Nội - Vientiane, dự án đường sắt Vientiane - Vũng Áng, các dự án kết nối năng lượng, sớm triển khai dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt…

Hai lãnh đạo tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ

Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương

Thủ tướng cũng đề nghị, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối hai nền kinh tế.

Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong đánh giá cao hợp tác hiệu quả giữa hai Chính phủ Việt Nam - Lào, nhấn mạnh quyết tâm cùng Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước, coi đây là tài sản vô giá và nền tảng quan trọng cho sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp lập trường tại các cơ chế hợp tác đa phương.

Sáng nay, Thường trực Ban Bí thư Lào Vilay Lakhamphong vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ