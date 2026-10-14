Lãnh đạo Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia gặp mặt, cùng bàn về phương hướng hợp tác thời gian tới.

Chiều 14/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi quân đội ba nước tổ chức thành công diễn tập chung về phòng thủ dân sự.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu to lớn ba nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình cảm đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng

Kể từ khi được thiết lập vào năm 2012, cơ chế cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng ngày càng phát huy hiệu quả qua hơn một thập kỷ. Đây là biểu hiện sinh động của quyết tâm chính trị nhằm củng cố và tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa ba nước, ba Quân đội.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước.

Trọng tâm hợp tác Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thống nhất tại cuộc gặp ba Bộ trưởng năm 2025 tại Lào đã được triển khai hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị ba bên tiếp tục phối hợp củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, gặp gỡ cấp cao và các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế hợp tác thường niên.

Việt Nam - Lào - Campuchia cần tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ ba nước về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết ba nước đối với vận mệnh của mỗi nước, làm thất bại âm mưu chống phá, chia rẽ quan hệ ba nước, ba Quân đội.

Ba nước cần thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới, quân khu giáp biên và các quân, binh chủng; trao đổi kinh nghiệm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh tội phạm xuyên quốc gia; giao lưu hữu nghị giữa lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân biên giới.

Ngoài ra, ba nước có thể hợp tác công nghiệp quốc phòng; pháp luật quân sự, quốc phòng; thể thao quân sự; chuyển đổi số; khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam mong muốn cùng Lào, Campuchia và các quốc gia trong khu vực hợp tác chặt chẽ, gắn với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Lào và Campuchia; luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước.

Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh hai đoàn do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Lào, Campuchia dẫn đầu sang dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tại Hà Nội.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho rằng đây là cơ hội để củng cố hơn nữa quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Lào - Campuchia.

Ông đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Lào - Campuchia cũng như những kết quả tích cực, hiệu quả trong hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

Bộ Quốc phòng Campuchia cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, vì lợi ích quốc gia và nhân dân ba nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Về phía Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là dấu mốc quan trọng, thắm tình hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa ba nước, ba quân đội; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào - Campuchia ngày càng đơm hoa kết trái.

Đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa 3 Bộ Quốc phòng, Đại tướng Khamliang Outhakaysone cho rằng, qua đó sẽ giúp Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia có thêm kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị, ba bên phối hợp, thúc đẩy hợp tác quốc phòng trên các lĩnh vực như quản lý, bảo vệ biên giới, đào tạo và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương...

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ký biên bản cuộc gặp

Tại hội đàm, các bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những thành tựu rất đáng tự hào của ba nước, ba Quân đội trong thời gian qua.