Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo: Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane đã từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; người có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng Lào, cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào. Ông cũng là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng trong việc kế thừa, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane mất đi là một tổn thất to lớn đối với đất nước Lào và quan hệ Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: BNG

Để tỏ lòng thương tiếc Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane và xuất phát từ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane theo nghi thức quốc tang trong 2 ngày, từ ngày 10-11/8.

Trong thời gian này, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang như quy định; không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng.

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane sinh năm 1956; có trình độ Tiến sĩ kinh tế chính trị; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Từ năm 1977-1983, ông học tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva, Liên Xô/Liên bang Nga (hiện nay).

Từ năm 1983-1984, ông là giảng viên Học viện Chính trị - hành chính quốc gia (Vientiane).

Từ năm 1984-1987, ông là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị tại Học viện Khoa học xã hội nhà nước Matxcơva, Liên Xô/Liên bang Nga (hiện nay).

Từ năm 1987-1989, ông làm việc tại chính quyền tỉnh Savannakhet; từ năm 1989-1991 là Phó tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Từ năm 1991-1993, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa V, Phó tỉnh trưởng, kiêm Chánh Văn phòng tỉnh Savannakhet.

Từ 1993-1995, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Từ năm 1995-1998, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ năm 1998-2001, ông là đại biểu Quốc hội khóa IV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng.

Từ năm 2001-2006, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa V, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Từ năm 2006-2010, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Từ năm 2011-2015, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ tháng 1 - 4/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ tháng 6/2016-2020, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại biểu Quốc hội khóa VIII.

Năm 2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa IX. Năm 2026, ông Xaysomphone Phomvihane được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.