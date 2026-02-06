Cùng dự cuộc gặp có Thủ tướng 3 nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ về tình hình Việt Nam và những kết quả quan trọng, mang tính định hướng chiến lược của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội xác định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào và Campuchia, chủ động, tích cực đóng góp cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông báo về thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thành công của Đại hội 14. Hai lãnh đạo Lào và Campuchia đánh giá cao đường lối đổi mới toàn diện, tư duy chiến lược và năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới...

Cùng nhìn lại một năm qua, ba lãnh đạo nhất trí cho rằng hợp tác ba nước đã đạt được nhiều thành tựu tích cực, ngày càng củng cố và phát triển.

Quan hệ chính trị - đối ngoại tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể cho hợp tác ba nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục đóng vai trò trụ cột quan trọng, được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ba nước đã tổ chức thành công Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và diễn tập chung về cứu hộ, cứu nạn tại Lào. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư chuyển biến tích cực, Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 8,02%, Campuchia ước đạt 6,3%, Lào ước đạt 4,2%.

Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và công tác tuyên truyền về quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước được tăng cường. Ba nước tổ chức thành công liên hoan thanh niên năm 2025 tại tỉnh Quảng Ngãi.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường, ba người đứng đầu ba Đảng thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển.

Lãnh đạo ba nước dự cuộc gặp. Ảnh: TTXVN

Ba lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên cơ chế cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều cơ chế ba bên khác; giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước.

Ba nước sẽ phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới ba nước đẩy mạnh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, ba bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo đột phá trong gắn kết chặt chẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng và tham gia các chuỗi cung ứng, trên tinh thần khai thác thế mạnh có thể bổ sung cho nhau...

Ba nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và ủng hộ các doanh nghiệp mở rộng đầu tư trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, công nghệ cao, chế biến, phát triển xanh, kinh tế số, du lịch...

Nhằm hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ba người đứng đầu ba Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giáo dục và đào tạo theo hướng lâu dài, coi giáo dục - đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ, vun đắp hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước, ba nước.

Việt Nam - Lào và Campuchia sẽ tăng cường liên kết, mở rộng trao đổi, giao lưu giảng viên, sinh viên giữa các trường đại học hàng đầu hai nước, ba nước; phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tại cuộc gặp, ba bên đã trao đổi vấn đề quốc tế và khu vực. Ba lãnh đạo nhất trí tổ chức cuộc gặp giữa người đứng đầu ba Đảng lần thứ năm vào năm 2027 tại Lào.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Từ sau các cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng và ba Đảng cùng các chuyến thăm từ tháng 2/2025 đến nay, các bộ, ngành và địa phương ba nước đã tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành tốt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Ba Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tình cảm gắn bó, tin cậy chính trị và đoàn kết giữa ba nước; nhất trí tăng cường giao lưu, tập huấn thanh niên, lãnh đạo trẻ và đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về ý nghĩa lịch sử và giá trị to lớn của quan hệ hợp tác ba nước.

Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh có chung biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân...

Về quốc phòng - an ninh, ba Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn bán người, rửa tiền; kiên trì nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước mình để phương hại đến an ninh nước kia.

Về kinh tế, ba bên nhất trí tiếp tục có chính sách, biện pháp tạo thuận lợi và khuyến khích thương mại, đầu tư, hợp tác theo hướng bổ trợ, cùng thắng, chuyển mạnh từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh kết nối ba nền kinh tế; lấy kết nối hạ tầng giao thông, logistics và cửa khẩu làm đột phá. Ba nước sẽ tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và du lịch; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, phát huy lợi thế so sánh của mỗi nước; đẩy mạnh du lịch, đặc biệt là sáng kiến “Một hành trình ba điểm đến”.

Các Thủ tướng Lào và Campuchia nhất trí với Thủ tướng Phạm Minh Chính, xác định 5 lĩnh vực đột phá trong thời gian tới, bao gồm giao thông vận tải, năng lượng, giáo dục - đào tạo, du lịch và kết nối thanh niên.