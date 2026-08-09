Theo thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia đình Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane từ trần do bệnh viêm mạch máu nghiêm trọng vào hồi 11h18, ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Ông Xaysomphone Phomvihane là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, là người có kiến thức, năng lực, nhạy bén và giàu kinh nghiệm, từng đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo ở địa phương và nhiều ngành, lĩnh vực, là nhà lãnh đạo có nhiều thành tích nổi bật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Lào tháng 10/2024. Ảnh: TTXVN

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, ông đã cống hiến trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho công cuộc phát triển đất nước và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân các dân tộc Lào.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết sự ra đi mãi mãi của Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Để tôn vinh những công lao và bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với ông Xaysomphone Phomvihane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ nước CHDCND Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước quyết định tổ chức Quốc tang trong 5 ngày, từ ngày 9-13/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Lễ truy điệu sẽ được tổ chức vào ngày 13/8 tại Quảng trường That Luang.

Theo TTXVN, Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane có trình độ Tiến sĩ kinh tế chính trị; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.

Từ năm 1977-1983, ông học tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva, Liên Xô/Liên bang Nga (hiện nay).

Từ năm 1983-1984, ông là giảng viên Học viện Chính trị - hành chính quốc gia (Vientiane).

Từ năm 1984-1987, ông là nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị tại Học viện Khoa học xã hội nhà nước Matxcơva, Liên Xô/Liên bang Nga (hiện nay).

Từ năm 1987-1989, ông làm việc tại chính quyền tỉnh Savannakhet; từ năm 1989-1991 là Phó tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Từ năm 1991-1993, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa V, Phó tỉnh trưởng, kiêm Chánh Văn phòng tỉnh Savannakhet.

Từ 1993-1995, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet.

Từ năm 1995-1998, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Từ năm 1998-2001, ông là đại biểu Quốc hội khóa IV, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng.

Từ năm 2001-2006, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa V, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Từ năm 2006-2010, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Từ năm 2011-2015, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ tháng 1 - 4/2016, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội khóa VIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Từ tháng 6/2016-2020, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đại biểu Quốc hội khóa VIII.

Năm 2021, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa IX. Năm 2026, ông Xaysomphone Phomvihane được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X.