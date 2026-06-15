Tối 15/6, trả lời câu hỏi của phóng viên báo VietNamNet đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam hoan nghênh việc Mỹ và Iran tuyên bố đạt thỏa thuận hòa bình. Chúng tôi đánh giá cao các nỗ lực thúc đẩy đạt được thoả thuận này".

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan sớm ký kết và thực hiện đầy đủ thỏa thuận, tạo điều kiện cho việc đạt một giải pháp toàn diện, bền vững, mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì lợi ích của các quốc gia trong khu vực, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Mỹ và Iran hôm nay thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó Mỹ sẽ "ngay lập tức" dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.

"Thỏa thuận với Iran đã hoàn tất. Chúc mừng tất cả", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 14/6 (giờ Mỹ).

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và lãnh đạo nhiều nước đã hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ mở đường cho sự ổn định lâu dài trong khu vực và sự tham gia ngoại giao rộng rãi hơn.

Thỏa thuận được Mỹ và Iran công bố sau hơn 3 tháng xung đột. Chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố ngay lập tức, mặc dù nước trung gian chủ chốt Pakistan cho biết thỏa thuận sẽ được ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Các cuộc đàm phán về các vấn đề, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran dự kiến sẽ tiếp tục được triển khai.



