Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 15/6 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Ngoại giao Iran mới đây đã xác nhận việc hai nước đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột và biên bản ghi nhớ giữa Washington - Tehran sẽ được ký kết trong tuần này tại Thụy Sĩ.

Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, thỏa thuận vừa được công bố sẽ mở ra "kỷ nguyên mới" tại Trung Đông. Ông Vance cảm ơn các quốc gia Vùng Vịnh và các đồng minh khu vực đã nỗ lực làm trung gian. "Đây là một điều tuyệt vời cho người dân Mỹ. Tôi nghĩ chúng ta có thể tự tin nói rằng Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Vance cho biết.

Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 14/6 cũng lên tiếng chúc mừng thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nhấn mạnh rằng vấn đề quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. "Nếu cần thiết, Anh và Pháp sẽ thành lập phái bộ đa phương nhằm triển khai việc đảm bảo an ninh tại Hormuz, bao gồm hỗ trợ rà phá thủy lôi", ông Starmer nói.

Cộng đồng quốc tế phản ứng tích cực về việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận. Ảnh: WANA

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo các nhà lãnh đạo G7 sẽ sớm tổ chức một cuộc gặp nhằm thảo luận cụ thể về việc mở cửa eo biển Hormuz trong dài hạn.

Từ Trung Đông, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani cho biết nước này "hoan nghênh" thỏa thuận giữa Mỹ - Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cảm ơn Qatar về sự hỗ trợ trong nỗ lực hòa giải giữa Washington và Tehran.

Ngay khi thỏa thuận được công bố, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời cảm ơn tới các nước trung gian như Pakistan, Qatar, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Ảrập Xêút. "Tôi nhiệt liệt chúc mừng Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, qua đó tạo điều kiện cho việc mở lại eo biển Hormuz cũng như một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán tiếp theo", ông Guterres bày tỏ.

Theo hãng tin CNN, giá dầu thế giới hiện đã giảm mạnh sau khi Tổng thống Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận với Iran. Cụ thể, giá dầu Brent giảm 3,51 USD/thùng, tương đương giảm 4,02% xuống còn 83,82 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 3,93 USD/thùng, tương đương 4,63%, xuống còn 80,95 USD/thùng.

"Thỏa thuận này sẽ làm gia tăng đáng kể số lượng tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, qua đó làm dịu đi tình trạng khủng hoảng năng lượng toàn cầu", CNN nhận xét.