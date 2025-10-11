Với tổng điểm 10,5 sau 12 trận đấu, G81 xuất sắc đăng quang giải Vô địch các CLB Golf Hà Nội Mở rộng 2025 (bảng nam). Ở bảng nữ, bất ngờ xảy ra khi Villa Golf Club thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Sau hai trận đầu ra quân toàn thua và rơi xuống vị trí cuối bảng, đội thi đấu đầy quả cảm trong ngày thứ hai, giành 5 chiến thắng và 1 trận hoà, qua đó giành ngôi vô địch với tổng điểm 5,5.

Nhà vô địch bảng nữ.

Giải đấu khép lại thành công.

Giải đấu năm nay quy tụ 36 CLB với sự góp mặt của hơn 700 VĐV, thi đấu theo thể thức đối kháng đồng đội, kết hợp single match và fourball, mang đến những màn so tài chiến thuật, gay cấn và hấp dẫn.