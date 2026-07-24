Thông cáo cuối ngày 23/7 từ Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ cho biết bắt đầu từ 0h01 ngày 24/7, hàng chục đối tác thương mại của Mỹ từ châu Âu đến Trung Quốc và Ấn Độ sẽ hứng chịu mức thuế mới từ 10 - 12,5% đối với hàng hóa nhập khẩu vào xứ sở cờ hoa. Đại diện Thương mại Mỹ nói thêm hàng hóa từ 60 đối tác thương mại bị ảnh hưởng chiếm 99,4% lượng hàng hóa nhập khẩu của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: New York Times

Theo hãng thông tấn CNN, thời điểm này trùng với thời điểm hết hạn của mức thuế 10% toàn cầu do Tổng thống Trump ban hành hồi đầu năm nay sau khi thua kiện tại Tòa án Tối cao Mỹ.

“Tổng thống sẽ không cho phép chính sách thương mại và các mục tiêu tổng thể của mình bị phá hoại chỉ vì một công cụ nào đó có thể bị tòa án hoặc điều gì khác hạn chế”, các quan chức cấp cao của Nhà Trắng phát biểu trước các phóng viên hôm 23/7 trong một cuộc gọi thông báo trước về quyết sách mới dựa vào Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ.

Động thái mới nhất diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Đại diện Thương mại Mỹ về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ và việc nhiều quốc gia không giải quyết được vấn nạn này.

Các mức thuế mới áp dụng cho hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia cung ứng gần như mọi mặt hàng mà Mỹ mua từ nước ngoài. Các quan chức chính quyền tiết lộ thời điểm triển khai được lên kế hoạch để “tránh sự phức tạp” phát sinh từ việc chồng chất các mức thuế mới lên trên mức thuế 10% hiện hành.

Đối với hầu hết người Mỹ, sự thay đổi này khó có thể ngay lập tức dẫn đến giá cả cao hơn vì nó phần lớn giữ nguyên mức thuế mà các nhà nhập khẩu đã phải trả. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong những tuần và tháng tới.

Hiện có một số cuộc điều tra khác đang chờ xử lý dựa trên cùng một đạo luật thương mại được sử dụng để ban hành các mức thuế mới. Một cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc rằng các đối tác thương mại lớn của Mỹ, bao gồm Trung Quốc, Mexico và Liên minh châu Âu đang góp phần vào tình trạng dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu.

Các chuyên gia thương mại xem thuế quan theo Điều 301 là một lựa chọn bền vững hơn về mặt pháp lý, vì chúng đã vượt qua các thách thức pháp lý trước đó, không giống như quyền hạn khẩn cấp được Tổng Trump viện dẫn hồi tháng 4/2025 để ban hành chính sách thuế quan rộng hơn mang tên “Ngày Giải phóng”. Chúng cũng có thể được duy trì vô thời hạn.

Chính quyền Trump được cho đang tìm kiếm thêm các cách thức để tăng thuế nhập khẩu. Đầu tuần này, Nhà Trắng đã công bố mức thuế 50% đối với một số mặt hàng của Canada và quyết định dự kiến ​​có hiệu lực vào tháng tới theo một điều khoản chưa từng được sử dụng trước đây của Đạo luật Thương mại Smoot-Hawley.