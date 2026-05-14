Trước việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Việc các bên liên quan cho người lên thực thể thuộc quần đảo Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là hành vi xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nỗ lực của các nước trong đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiện nay".
Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế, nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.
Trước các diễn biến leo thang căng thẳng nghiêm trọng tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào những cơ sở hạ tầng dân sự.