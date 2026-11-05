Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố.

Chiều nay, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, báo chí cho biết truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh siêu thị trên khắp châu Âu. Một số quốc gia khuyến khích người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp như căng thẳng, thiên tai hoặc đe dọa an ninh mạng.

Là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Việt Nam đánh giá như thế nào về các nguy cơ này và có dự định đưa ra các hướng dẫn tương tự hay không? Việt Nam đang hợp tác quốc tế như thế nào để hạn chế và chủ động ứng phó với các sự cố bất ngờ này?

Trả lời nội dung trên, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi sát những diễn biến liên quan".

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng tại họp báo chiều nay

Người phát ngôn chia sẻ, các vụ việc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tủ lạnh tại siêu thị ở châu Âu cho thấy nguy cơ an ninh mạng ngày càng mở rộng, không chỉ tác động đến dữ liệu, hệ thống thông tin mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuỗi cung ứng và đời sống người dân.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tấn công mạng, đe dọa an ninh mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

"Chúng tôi cho rằng, bảo đảm an ninh mạng đối với các hệ thống thiết yếu như năng lượng, viễn thông, tài chính, y tế, giao thông và cung ứng hàng hóa là yêu cầu đặc biệt quan trọng, cần được chủ động thực hiện từ sớm, từ xa", bà Hằng nêu quan điểm.

Không để phát sinh tâm lý hoang mang

Đối với việc khuyến cáo người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm ứng phó tình huống khẩn cấp, người phát ngôn nêu rõ các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp đánh giá nguy cơ, nghiên cứu các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó có việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và ứng phó khi xảy ra sự cố, "không để phát sinh tâm lý hoang mang trong xã hội".

Về hợp tác quốc tế, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy trao đổi thông tin, chia sẻ cảnh báo sớm, phối hợp điều tra, xử lý tội phạm mạng xuyên biên giới và nâng cao năng lực ứng cứu sự cố. Với vai trò là quốc gia đăng cai lễ mở ký Công ước Hà Nội, Việt Nam khẳng định cam kết tích cực, có trách nhiệm trong hợp tác cùng cộng đồng quốc tế phòng, chống tội phạm mạng.

Bà Hằng nhấn mạnh: "Quan điểm của Việt Nam là chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo và sẵn sàng ứng phó, bảo đảm an ninh mạng gắn với bảo vệ các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế và bảo vệ đời sống nhân dân".

Thời gian qua, một số nước khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng 3-7 ngày, khẳng định đó là biện pháp tiêu chuẩn nhằm đề phòng thảm họa.