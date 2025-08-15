Sáng nay, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Lan Thương lần thứ 10 tại Vân Nam, Trung Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chia sẻ về kết quả đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việt Nam luôn coi trọng hợp tác với các nước láng giềng, ưu tiên thúc đẩy quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. Ảnh: BNG

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn tin tưởng rằng Việt Nam vững bước vào kỷ nguyên mới với nhiều thành công. Campuchia luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó hợp tác kinh tế là điểm sáng với kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh, đạt khoảng 7 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm nay.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại quan trọng từ nay đến cuối năm, trước mắt là đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dẫn đầu tới Hà Nội dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương hai nước phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh kết nối kinh tế trong đó có kết nối hạ tầng giao thông và hệ thống cửa khẩu biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho người gốc Việt được sinh sống, làm ăn hợp pháp và ổn định; cấp quốc tịch Campuchia cho những trường hợp đã đủ điều kiện; tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại thị trường Campuchia.

Đánh giá cao kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Hun Sen chiều 14/8, hai Phó Thủ tướng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các ý kiến đã được người đứng đầu hai Đảng thống nhất.

Về tình hình với Thái Lan, Phó Thủ tướng Campuchia chia sẻ về một số tiến triển gần đây như thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, cuộc họp Ủy ban biên giới chung ngày 7/8.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được giữa Thái Lan và Campuchia. Ông cho biết Việt Nam mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, sớm xây dựng lại lòng tin, thúc đẩy đối thoại tìm giải pháp hòa bình lâu dài, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.

Trước đó, ngày 14/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa.

Hai lãnh đạo nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, bao gồm thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan lần thứ 6 và xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa. Ảnh: BNG

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy sớm lập Nhóm công tác chung để trao đổi kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện chiến lược này.

Nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định thúc đẩy doanh nghiệp lớn của Thái Lan, nhất là trong khoa học và công nghệ, gia tăng hợp tác với Việt Nam.

Hai Bộ trưởng nhất trí khuyến khích thúc đẩy hợp tác năng lượng tái tạo, chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng, dư địa, mang lại lợi ích cho người dân hai nước trong giai đoạn mới...

Trước chia sẻ của Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan về tình hình gần đây với Campuchia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh kết quả đạt được giữa Thái Lan và Campuchia tại cuộc họp Ủy ban biên giới chung vừa qua tại Malaysia (ngày 7/8).

Việt Nam mong muốn hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng, sớm xây dựng lại lòng tin, thúc đẩy đối thoại, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Việt Nam coi trọng quan hệ với Thái Lan và Campuchia và sẵn sàng đóng một vai trò tích cực nhằm củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm ASEAN vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.