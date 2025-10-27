Về vấn đề ưu tiên cấp bách cần giải quyết, Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Chủ tịch Hội đồng châu Âu và các lãnh đạo EU thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Chủ tịch Hội đồng châu Âu khẳng định sẽ sớm thu xếp chuyến thăm. Ảnh: VGP

Thủ tướng chia sẻ hằng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương về vấn đề này. Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.

Về định hướng hợp tác Việt Nam - EU, Thủ tướng đề nghị hai bên thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác...

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là thành tựu phát triển kinh tế.

Ông Costa cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. EU mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng cường phối hợp hợp tác đa phương, hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực. Ông đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình - an ninh, quan điểm về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

3 định hướng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26.

Các lãnh đạo đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc tiếp tục phát triển năng động sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2024. Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ năm và nhà đầu tư FDI lớn thứ bảy của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 208,2 tỷ USD và FDI từ Hàn Quốc vào ASEAN đạt 7,6 tỷ USD.

Các lãnh đạo đánh giá, sáng kiến hợp tác như Học viện số ASEAN-Hàn Quốc và Đổi mới số ASEAN-Hàn Quốc đã giúp nâng cao năng lực số, ươm mầm và nuôi dưỡng các tài năng số tại ASEAN. Ảnh: VGP

Hàn Quốc tham gia tích cực và toàn diện trong các cơ chế hợp tác chuyên ngành của ASEAN, thông qua kế hoạch hành động 2021-2025 với tỷ lệ thực hiện đạt 95% dòng hành động.

Trước những chuyển biến nhanh chóng và phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, các lãnh đạo khẳng định tăng cường quan hệ, củng cố lòng tin, gia tăng hợp tác vì phát triển và lợi ích của người dân ở hai khu vực.

ASEAN và Hàn Quốc sẽ bắt đầu triển khai ngay kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030, khởi động trao đổi nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) trong năm 2026, trong đó sẽ bổ sung hợp tác chất lượng cao như kinh tế xanh, kinh tế số, liên kết chuỗi cung ứng…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: VGP

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, môi trường bền vững, an ninh biển, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng…

Tổng thống Lee Jae-myung khẳng định Hàn Quốc coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, ủng hộ quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, gắn kết tầm nhìn tương lai của Hàn Quốc với Tầm nhìn của ASEAN về Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Tổng thống đề xuất hợp tác ASEAN-Hàn Quốc trên ba trụ cột: "Đóng góp cho ước mơ và hy vọng; bàn đạp cho tăng trưởng và đổi mới; đối tác vì hòa bình và ổn định".

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ đánh giá quan hệ ASEAN-Hàn Quốc đã bước sang giai đoạn mới, chiến lược và toàn diện hơn. Hai bên cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm, có lợi cho cả hai bên.

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm nối lại đối thoại và hợp tác liên Triều, sẵn sàng tham gia tích cực vào tiến trình này để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: VGP

Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc.

Thứ nhất, ưu tiên đẩy mạnh liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng xanh, số, tuần hoàn và bền vững; khởi động đàm phán nâng cấp AKFTA, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cũng đề nghị Hàn Quốc tăng cường chuyển giao công nghệ, giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp công nghệ, phát triển AI trong năng lượng tái tạo, hạ tầng thông minh, nông nghiệp xanh; hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng...

Thứ hai, làm sâu sắc hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân, phát triển du lịch; thúc đẩy kinh tế di sản, công nghiệp sáng tạo, kết nối văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí (phim, ảnh, âm nhạc); mở rộng các chương trình đào tạo tài năng, giáo dục nghề; tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân ASEAN học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Thứ ba, ASEAN và Hàn Quốc cần tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực; ASEAN và Hàn Quốc cần cùng đề cao lợi ích và trách nhiệm trong xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.