Trao đổi với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào. Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ hai nước phát triển bền vững, đi vào chiều sâu.

Hai Thủ tướng đánh giá nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn trong quan hệ hai nước, trong đó có lễ khánh thành cầu cảng số 3 cảng Vũng Áng, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân, chuẩn bị khánh thành bệnh viện Hữu nghị và công viên Hữu nghị tại Lào.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam cam kết tích cực chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục hỗ trợ Lào trong quá trình xây dựng đường lối, chính sách phát triển đất nước, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tích cực phối hợp, trao đổi để triển khai những dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt về giao thông, gồm cả đường cao tốc, đường sắt, năng lượng cũng như thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...

Thủ tướng Lào nhất trí về việc hai bên tăng cường, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án trọng điểm.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt. Hai nước cần tăng cường trụ cột hợp tác về quốc phòng - an ninh; đặc biệt quan tâm và nhất trí tiếp tục tạo đột phá, nâng tầm hợp tác, kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư.

Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tiến triển mới trong giải quyết hòa bình tình hình Campuchia - Thái Lan, trong đó có việc ký kết thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận này tạo cơ sở để hai nước ổn định vùng biên giới, sớm nối lại hợp tác kết nối toàn diện, qua đó củng cố lòng tin, hướng tới hoà bình lâu dài và đem lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: VGP

Về quan hệ song phương, hai lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Hai nước cần phấn đấu tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước, nhất là dự án kết nối cao tốc TPHCM - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới.

Việt Nam và Campuchia tiếp tục đàm phán, giải quyết vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trao đổi về các định hướng làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả cam kết, thỏa thuận, đặc biệt là hợp tác kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Takaichi Sanae sớm thăm chính thức Việt Nam. Bà Takaichi Sanae bày tỏ sẽ thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nhật Bản hỗ trợ ODA để Việt Nam thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm; triển khai các nội dung cụ thể trong khuôn khổ trụ cột hợp tác mới xác lập là khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn, năng lượng...

Thủ tướng Takaichi Sanae khẳng định Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ hai nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Gặp Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chính sách đối ngoại của Canada ngày càng gắn kết với khu vực thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tạo tiền đề thuận lợi để hai nước đẩy mạnh hợp tác thực chất.

Thủ tướng mong muốn Canada đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như hàng không, năng lượng, đào tạo chuyên gia kỹ thuật hạt nhân dân dụng và đặc biệt là cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: VGP

Hai Thủ tướng thảo luận một số biện pháp nhằm đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Việt Nam - Canada, mở cửa thị trường, tạo thuận lợi cho đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.

Thủ tướng Canada Mark Carney chia sẻ tình cảm cá nhân từ khi thăm Việt Nam năm 1991. Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là cầu nối, cửa ngõ thương mại với khu vực.

Ông nhất trí với các đề xuất cụ thể mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và mong muốn đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, kỹ thuật hàng không.

Canada mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada.

Trao đổi với Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh: VGP

Hai lãnh đạo nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản. Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp trên cơ sở thế mạnh chung của hai nước, đặc biệt là cà phê.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam. Ông mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Brazil, nhất là trong kinh tế, thương mại, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Brazil đang đẩy nhanh thủ tục nội bộ để sớm có văn bản chính thức công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.