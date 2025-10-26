Thái Lan và Campuchia hôm nay đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Chiều nay, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ký kết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: Là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình ngày 26/10.

Đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

"Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Mỹ và Tổng thống Donald Trump và các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho vấn đề", người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại lễ ký thỏa thuận. Ảnh: Facebook Thủ tướng Malaysia

Người phát ngôn cho biết, Việt Nam tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện này.

Với tên gọi "Hiệp định Kuala Lumpur", thỏa thuận cam kết rằng Campuchia và Thái Lan sẽ ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung...

Phát biểu trước lễ ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, cả hai nước đều đồng ý chấm dứt mọi hành động thù địch và nỗ lực xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp.

Tổng thống Mỹ nói thêm, 18 tù binh Campuchia sẽ được trả tự do. Ngoài ra, quan sát viên từ các nước ASEAN bao gồm Malaysia sẽ được triển khai để đảm bảo hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan.

Ông Trump mô tả thỏa thuận giữa Thái Lan và Campuchia là "thỏa thuận hòa bình tuyệt vời".