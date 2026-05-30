XEM CLIP:

Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng.

Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng đánh giá rất cao phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la, bài phát biểu đã nói lên suy nghĩ, mong muốn chung.

Chủ tịch Quốc hội Singapore cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư hai nước phát triển mạnh mẽ, là chất keo gắn bó hơn nữa quan hệ và các con số đã nói lên tất cả. Rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực logistics, thương mại điện tử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vị trí, đóng góp của Quốc hội Singapore và Chủ tịch Quốc hội Singapore trong xây dựng nền quản trị hiệu quả, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định đất nước 60 năm qua.

Quan hệ hai nước là mẫu mực ASEAN, hai lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những thành quả quan trọng. Dù mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2025 nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, hai nước đã chứng kiến rất nhiều bước tiến mạnh mẽ của quan hệ trên tất cả lĩnh vực và các cấp, là biểu hiện sinh động cho quan hệ lâu bền, nồng ấm, thể hiện giá trị chung, nguyện vọng chung của hai đất nước.

Singapore hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 4.500 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 97 tỷ USD.

Hai lãnh đạo cho rằng những điểm tương đồng của hai nước là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác, ủng hộ và trở thành điểm tựa cho nhau để cùng thích ứng và phát triển; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng tin cậy chính trị luôn được duy trì, lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối ngày càng mạnh mẽ, trong đó 23 khu công nghiệp VSIP là biểu tượng cho hợp tác kinh tế hiệu quả giữa hai nước.

Hai bên cũng là đối tác đi đầu ASEAN về hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, an ninh mạng, công nghệ mới nổi, trung tâm tài chính.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ đã có hội đàm thành công với Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và Thủ tướng Lawrence Wong, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng giúp nhau ổn định và thích ứng trong một thế giới đang trong quá trình tái định hình trật tự với tính chất bất ổn, bất định gia tăng.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiềm năng như chuyển đổi số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, tài chính thông minh, thúc đẩy hợp tác chuỗi cung ứng, phát triển trung tâm tài chính, bảo đảm an ninh lương thực.

Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước, trong đó có việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế hiệu quả. Sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước đã tạo khung pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận hợp tác.

Hai Quốc hội không chỉ quan hệ tốt đẹp và hiệu quả trong khuôn khổ song phương, mà còn trong khuôn khổ Hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) và Diễn đàn nghị viện quốc tế mà Quốc hội hai nước là thành viên.

Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự lễ trồng cây tại Vườn Bách thảo Singapore do Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chủ trì.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm. Ảnh: TTXVN

Vườn Bách thảo Singapore nằm ở trung tâm thành phố, được thành lập năm 1859, hiện do Hội đồng Công viên Quốc gia quản lý.

Trong những năm đầu mới thành lập, vườn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Singapore và khu vực thông qua việc thu thập, trồng trọt, thử nghiệm và phân phối các loại cây hữu ích. Từ năm 1928, Vườn Bách thảo tiên phong trong việc nhân giống lan và bắt đầu chương trình lai tạo lan.