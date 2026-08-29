Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất ngày 10/8 gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ đi bộ qua một con phố ngập tràn mảnh vỡ ở miền bắc Colombia sau trận động đất. Ảnh: UNICEF

Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, Chính phủ và nhân dân Colombia.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Colombia Omar Bula Escobar.

Theo Cơ quan Quản lý rủi ro thảm họa quốc gia Colombia, đến 6h30 ngày 28/8, trận động đất xảy ra ở miền Tây nước này đã khiến 331 người thiệt mạng, 4.449 người bị thương và hàng trăm người mất tích.

Ngày 19/8, Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái kéo dài 30 ngày tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi động đất.