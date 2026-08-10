Khoảnh khắc động đất mạnh 7,4 độ làm rung chuyển thành phố Pereira ở miền tây Colombia. Video: CNN

Báo Guardian dẫn tin từ Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) và cơ quan chức năng của Colombia cho biết tâm chấn nằm tại San Jose Del Palmar, một đô thị thuộc vùng Choco, cách thủ đô Bogota của Colombia khoảng 400km về phía tây. Theo USGS, trận động đất xảy ra ở độ sâu 107km.

Thống đốc vùng Choco Nubia Córdoba chia sẻ trên mạng xã hội rằng tại thủ phủ của vùng đã ghi nhận nhiều người bị thương và các tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Hệ thống Cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết mặc dù động đất mạnh, nhưng không cónguy cơ xảy ra sóng thần đối với các bang California, Oregon, Washington, Alaska của Mỹ cũng như tỉnh British Columbia của Canada.

Ít nhất 20 người thiệt mạng do động đất. Video: CNN

Cơ quan Hàng không dân dụng Colombia đã cho tạm dừng hoạt động tại 6 sân bay, gồm Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura để đánh giá mức độ an toàn của cơ sở hạ tầng sau động đất.

Đại sứ quán Mỹ tại Bogotá tuyên bố đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ cập nhật thông tin từ chính quyền địa phương và duy trì liên lạc với gia đình.

Đến 13h18 giờ GMT (20h18 giờ Việt Nam) ngày 10/8, một trận dư chấn mạnh 5,0 độ Richter tiếp tục xảy ra, với tâm chấn nằm cách San José del Palmar khoảng 16km về phía tây.

Trận động đất mới càn quét Colombia sau khi 2 trận động đất liên tiếp mạnh 7,2 độ Richter và 7,5 độ Richter xảy ra tại Venezuela vào cuối tháng 6, phá hủy hàng trăm công trình và khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.