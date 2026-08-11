Nhiều người bị chôn vùi dưới các tòa nhà bị đổ sập vì động đất. Ảnh: EPA

Theo báo Guardian, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 10/8 theo giờ địa phương ở miền tây Colombia. Các nước láng giềng của Colombia là Ecuador, Venezuela và Panama cũng cảm nhận được chấn động.

Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia và các binh sĩ đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất. Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella thông báo chính phủ đã huy động mọi nguồn lực để bảo vệ tính mạng người dân, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và chuyển hàng cứu trợ đến bất cứ nơi nào cần thiết. "Ưu tiên hàng đầu lúc này là giải cứu những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát", ông Abelardo de la Espriella nói.

Hãng CNN đưa tin tính đến thời điểm hiện tại có 1.600 tòa nhà bị hư hại, trong đó có 61 công trình đã sụp đổ hoàn toàn. Ngoài ra, 18 trung tâm y tế, 52 trung tâm giáo dục và 17 trung tâm công động đã bị hư hại.

Tổng thống Colombia cho biết thêm ông sẽ lên đường đến Quibdó, thủ phủ của tỉnh Chocó, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên cả nước.

Mỹ cùng các quốc gia trên khắp châu Âu và Mỹ Latinh đã đề nghị hỗ trợ Colombia. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang "theo sát" tình hình trận động đất, đồng thời khẳng định Washington "sẵn sàng hỗ trợ" người dân và chính quyền Colombia. Các quốc gia khác như Ecuador, Pháp, Mexico và Brazil cũng đã đề nghị hỗ trợ.