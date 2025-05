"Là người trở về, tôi luôn tự răn mình phải sống sao cho xứng đáng"

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ (79 tuổi) - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7 - bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đại diện cho các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước vào sáng nay.

Năm 1966, giống như nhiều thanh niên yêu nước khác, mới 17 tuổi, ông theo tiếng gọi của Tổ quốc, tạm biệt quê hương lên đường nhập ngũ.

Trưởng thành từ một người lính, đi qua hai cuộc chiến, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã trực tiếp tham gia chiến đấu trong Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 vô cùng ác liệt và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Khối Tôn vinh các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và nhân chứng lịch sử trong lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Hải

Ông nhớ những ngày kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng khó khăn, thiếu thốn; bộ đội ta thiếu ăn, ốm đau bệnh tật, đặc biệt là sốt rét và suy dinh dưỡng trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt. Song cán bộ chiến sĩ cùng quân dân các địa phương kiên cường vượt qua tất cả để chiến thắng kẻ thù, đập tan âm mưu xâm lược và giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Chiến thắng 30/4/1975 vừa tròn 50 năm, nhưng những ký ức của một thời đánh Mỹ vẫn luôn rạo rực trong ông. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ xúc động tưởng nhớ những người đồng đội sống chết cùng nhau trên các chiến trường đánh giặc, trong đó nhiều người đã anh dũng hy sinh.

"Chúng tôi ghi sâu công ơn của nhân dân trên mọi miền của đất nước đã quên mình chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng bộ đội trong suốt chiều dài tháng năm chiến đấu. Với riêng tôi, tôi không thể nào quên được sự cưu mang, sẻ chia của bà con miền Đông và miền Tây Nam bộ - nơi tôi trực tiếp chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt. Không có nhân dân thì không có chúng tôi hôm nay." - ông bày tỏ.

"Và thật xúc động, cảm phục trước những người lính đã ngã xuống khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, để lại phía sau những người mẹ già, vợ trẻ, con thơ".

Là người trở về, được sống trong đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, những cựu chiến binh như ông luôn tự răn mình phải sống sao cho xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Việt Nam anh hùng; xứng đáng với những đồng chí, đồng đội đã từng kề vai sát cánh chiến đấu và anh dũng hy sinh...

Hòa bình đẹp lắm!

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu, Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM Huỳnh Mạnh Phương bày tỏ sự may mắn khi được sinh ra và lớn lên lúc chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang vươn lên từng ngày với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội.

"Những ngày này, nhìn lên bầu trời xanh trong, thấy những chiếc máy bay mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay lượn, cháu cũng như các bạn trẻ càng thấm thía: Hòa bình đẹp lắm!

Nhờ có hòa bình, chúng cháu được học tập, được cống hiến và trưởng thành, được thụ hưởng một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Hòa bình mà chúng cháu đang có được kết tinh từ lý tưởng và truyền thống anh hùng của dân tộc, từ máu xương của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước" - Mạnh Phương phát biểu.

Ảnh: Nguyễn Huế

Cô cũng bày tỏ sự tự hào về những anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Bội Cơ, K’pa Kơ-lơng, 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc…, những người đã phất cao ngọn cờ “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xếp bút nghiên lên đường ra trận”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”...

Lớp thanh niên sau giải phóng mang sức trẻ xông pha trên các mặt trận để hàn gắn vết thương chiến tranh và đổi mới đất nước, góp sức làm nên những công trình lớn. Thế hệ trẻ ngày nay cũng nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng phải tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà cha anh trao truyền, khắc ghi chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", “biến lý tưởng thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết của mình.

"Trân trọng, thấm thía giá trị của độc lập, tự do, chúng cháu nguyện dốc sức trẻ tham gia giữ gìn vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân" - Huỳnh Mạnh Phương khẳng định.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", thanh niên sẽ xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương, đất nước, sẵn sàng đến những nơi còn khó khăn, gian khổ, chung sức vì cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục lớp đàn em.

Truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.