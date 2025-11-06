Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò (bên trái) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư người dân để kịp thời tháo gỡ - Ảnh: T.H

“Những gì trái thuần phong mỹ tục thì phải xóa bỏ”

Lời nhấn mạnh ấy là của Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò. Anh chia sẻ: “Đồng bào Mông về cơ bản đoàn kết, chăm chỉ, chịu khó làm ăn; thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ cả tin, nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động rồi làm việc chưa đúng.”

Vào những năm cuối 2021 đầu 2022, trong bản Phù Khả 1 xuất hiện một số người dân nhẹ dạ bị người xấu lôi kéo, xúi giục tham gia “đạo lạ” trái pháp luật, gây bức xúc trong dòng họ, làm xáo trộn tình hình trị an. Nguyên nhân xuất phát từ một số người trong bản đi làm ăn xa, được người lạ truyền tai rằng tin theo “đạo lạ” thì sẽ khỏi bệnh “ma ám”.

Khi về đến bản làng, họ đã thực hành theo “đạo lạ” với mong muốn người thân trong gia đình hết lo âu và khỏi bệnh. Rồi họ tiếp tục truyền lại cho một số hộ trong bản, thậm chí sang cả bản Ka Dưới gần đó khiến tình hình an ninh trật tự ở địa phương trở nên phức tạp.

“Thời điểm ấy, với vai trò là Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Kỳ Sơn cũ, tôi đã cùng cán bộ trong ban về xã Na Ngoi hàng tháng trời. Chúng tôi vừa tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ những tác hại, mức độ nguy hiểm của "đạo lạ", vừa phân tích các hoạt động của "đạo lạ" trái với thuần phong mỹ tục của người Mông nên phải rời bỏ, tránh xa,” anh Chò kể.

Ngoài cán bộ xã và huyện cũ, các lực lượng công an, bộ đội biên phòng thường xuyên bám nắm tình hình, động viên, tuyên truyền người dân phải gìn giữ bản sắc, văn hóa người Mông. Những “cây cao bóng cả” như người có uy tín, trưởng thôn bản, trưởng dòng họ... cũng tích cực vào cuộc.

Trung tâm bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi - Ảnh: T.H

Với tư cách là trưởng một dòng họ lớn, lại là người có uy tín của bản Phù Khả 1, ông Vừ Pà Chá rất cương quyết trong việc gìn giữ thuần phong mỹ tục của người Mông, bài trừ “đạo lạ”. Bản thân ông đã làm gương, tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ không tin, không nghe lời kẻ xấu lôi kéo tham gia “đạo lạ”.

Rồi ông Vừ Giống Tùng, người có nhiều năm là Trưởng bản Phù Khả 1, cũng đã nêu cao tư tưởng “mưa dầm thấm lâu” trong hành trình cùng cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu rõ tác hại, cái xấu của “đạo lạ” mà tránh xa, từ bỏ.

Hành trình xây dựng “ba yên”

"Hướng đến mục tiêu yên dân, yên địa bàn, yên biên giới, mô hình ‘An dân’ được triển khai ở bản Phù Khả 1. Trọng tâm của mô hình là ổn định tình hình, nâng cao nhận thức cho bà con gắn với việc đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo bằng những mô hình phát triển sản xuất", anh Chò cho biết.

Mấu chốt của mô hình “An dân” là đề cao thuần phong mỹ tục của bản làng, xóa bỏ tập tục lạc hậu, không tham gia tệ nạn xã hội, không theo các “đạo lạ”, chỉ thực hiện theo tín ngưỡng, phong tục của người Mông. Cùng với đó, một bản hương ước, quy ước của bản cũng đã được đưa ra với những điều ngắn gọn, dễ nhớ, dán ở cửa mỗi gia đình để mọi người biết.

Trước những quy định phù hợp, đúng đắn, bà con “ưng cái bụng” ngay. Tư tưởng thông suốt, các mô hình kinh tế hỗ trợ cho bà con bản Phù Khả 1 được triển khai và phát huy hiệu quả. Mỗi ngày, bà con dần quen, hiểu hơn về cách thức chống rét cho vật nuôi; cách chăm sóc đào, mận sau thu hoạch; cách trồng và bảo vệ lá dong, thảo quả… từ sự “cầm tay chỉ việc” của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi, Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 4.

Cán bộ xã Na Ngoi bám sát cơ sở tuyên truyền, vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, góp phần xây dựng bản làng no ấm - Ảnh: T.H

Cấp ủy Đảng cơ sở còn phân công đảng viên các chi bộ khác tăng cường về sinh hoạt tại Chi bộ bản Phù Khả 1 để vừa bám nắm tình hình, vừa giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt, nhận khoán bảo vệ rừng.

Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò cho biết: "Trong 3 năm qua, đã có 16 hộ dân thoát nghèo. Người dân biết làm kinh tế và đã có nhiều sản phẩm bán cho thương lái. Nhiều hộ dân đi làm ăn xa, gửi tiền về sửa sang lại nhà cửa khiến cho bộ mặt bản làng khởi sắc hơn. Tinh thần bà con rất phấn khởi, tin tưởng theo Đảng".