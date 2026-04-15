Chiều nay, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam trước sau như một, luôn coi việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Việt Nam chân thành mong muốn và quyết tâm cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển toàn diện, lên tầm cao mới, trong đó hợp tác thực chất, cùng có lợi trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí cho rằng hai Đảng, hai nước có điểm đồng lợi ích rộng rãi, hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao, tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phấn đấu xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch; tăng cường hợp tác thương mại cân bằng, bền vững hơn; thúc đẩy liên kết kinh tế bền vững, tạo đột phá về kết nối hạ tầng chiến lược, dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt, đẩy mạnh kết nối với các nước Trung Á và châu Âu.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung Quốc cung cấp vốn vay, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ để Việt Nam làm chủ công tác vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại hình đường sắt điện khí hóa; nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai đồng bộ khu hợp tác kinh tế qua biên giới tại địa phương biên giới.

Hai bên sẽ tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nỗ lực thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị và tin cậy kinh tế, xây dựng hiệu quả “Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược”, đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Trung Quốc ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tham gia hiệu quả chuỗi hoạt động “Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc”, mở cửa cho các hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn, nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hai nước cần thúc đẩy hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, tài chính, nông nghiệp, môi trường, chuyển giao công nghệ trong các ngành công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, chế tạo thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường tại các đô thị lớn...

Nhất trí các ý kiến định hướng quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng hợp tác thực chất, cùng có lợi với Việt Nam.

Ông đề nghị hai bên tập trung ưu tiên triển khai hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác về công nghệ, đào tạo nhân lực, huy động vốn trong lĩnh vực đường sắt, triển khai tốt các dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, thúc đẩy kết nối logistics đa phương thức.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy nâng tầm hợp tác thương mại cân bằng hơn, sẽ nhập khẩu nhiều hơn các nông sản chất lượng cao của Việt Nam, cùng hợp tác xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc khuyến khích mở rộng đầu tư song phương, xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất an toàn, ổn định ở khu vực; ủng hộ ngày càng nhiều doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào Việt Nam.

Thủ tướng Lý Cường mong muốn sớm gặp gỡ trực tiếp Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng xây dựng quan hệ công tác tốt đẹp giữa hai Thủ tướng.

Xác lập tầm cao mới về gắn kết chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới

Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết chuyến thăm nhằm kế thừa và tiếp nối chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt - Trung; cùng lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế, xác lập tầm cao mới về gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế nêu rõ Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa có truyền thống hữu nghị lâu đời, hai nước có nhiều điểm tương đồng về chế độ chính trị, con đường phát triển, truyền thống văn hóa xã hội.

Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò xây dựng pháp luật và giám sát, góp phần tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, du lịch.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở trọng tâm thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng hơn, chuyển mạnh từ giao thương thông thường sang gắn kết sâu sắc về liên kết kinh tế, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, có các cơ chế đặc thù cho hợp tác đường sắt, đảm bảo an ninh năng lượng, đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới...

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cũng đã giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một số bộ luật mới đáng chú ý của Trung Quốc, bao gồm Pháp điển về Môi trường sinh thái, Luật Thúc đẩy đoàn kết, tiến bộ dân tộc và Luật Quy hoạch phát triển quốc gia. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc phát huy vai trò của cơ quan dân cử, đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc tuyên truyền, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Ủy viên trưởng Triệu Lạc Tế cho biết Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sẵn sàng cùng Quốc hội Việt Nam tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực. Ông trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sớm thăm Trung Quốc đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, qua đó tích cực chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cùng thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước...