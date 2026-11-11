Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Tokyo, Vietcombank và Mizuho đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Trong khuôn khổ Diễn đàn Công - Tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học Công nghệ Việt Nam - Nhật Bản diễn ra sáng 9/11/2026 tại Tokyo, đại diện Vietcombank và Mizuho đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các bộ, ngành liên quan của hai quốc gia.

Biên bản ghi nhớ thể hiện quyết tâm của hai ngân hàng trong việc tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược, hướng tới những chương trình hợp tác có giá trị thiết thực đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam và quan hệ hợp tác song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kí và trao văn kiện hợp tác với đại diện Mizuho. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

15 năm hợp tác chiến lược với những kết quả thực chất

Là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực của Việt Nam, Vietcombank giữ vị thế dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và cung ứng dịch vụ tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng duy trì hiệu quả kinh doanh cao, chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất hệ thống với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, đồng thời sở hữu nền tảng huy động vốn và năng lực thanh khoản vững chắc, đóng vai trò tích cực trong cung ứng vốn cho nền kinh tế và ổn định thị trường tiền tệ.

Trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của Vietcombank, quan hệ hợp tác với Mizuho - một trong ba tập đoàn tài chính - ngân hàng lớn nhất Nhật Bản và thuộc nhóm 20 tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới về tổng tài sản - có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai ngân hàng được thiết lập năm 2011, khi Mizuho đầu tư 567,3 triệu USD để sở hữu 15% vốn điều lệ Vietcombank, trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của ngân hàng. Sau 15 năm, quan hệ hợp tác đã phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư vốn, chuyển giao kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ kỹ thuật đến phát triển kinh doanh và kết nối khách hàng quốc tế.

Trong thời gian qua, hai ngân hàng đã triển khai 880 phiên hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu, góp phần nâng cao năng lực quản trị, quản lý rủi ro, phát triển sản phẩm và hiện đại hóa hoạt động của Vietcombank.

Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh, Mizuho đã giới thiệu hơn 400 khách hàng mới cho Vietcombank, hỗ trợ kết nối hoạt động phục vụ khách hàng với trên 600.000 tài khoản cá nhân được mở, đồng thời kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác giữa Vietcombank với 45 ngân hàng địa phương tại Nhật Bản.

Mizuho khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với Việt Nam

Cũng trong ngày 9/11/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo hai ngân hàng Mizuho và Vietcombank. Đây là vinh dự và sự động viên to lớn với hai ngân hàng nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masahiko Kato - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Mizuho, cùng dự buổi tiếp có Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nguyễn Thanh Tùng (thứ 3 bên trái từ trong ra). Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu tại buổi tiếp kiến, ông Masahiko Kato, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Mizuho Bank, nhấn mạnh Mizuho là ngân hàng Nhật Bản đầu tiên mở chi nhánh tại Hà Nội. Năm 2026 đánh dấu 30 năm hoạt động của Chi nhánh Hà Nội và 20 năm hoạt động của Chi nhánh TP.HCM, thể hiện sự hiện diện lâu dài và gắn bó của Mizuho với thị trường Việt Nam.

Theo ông Masahiko Kato, các định chế tài chính có vai trò quan trọng trong việc kết nối chính phủ, doanh nghiệp và các nguồn lực tài chính, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Với nhận thức đó, Mizuho xác định Việt Nam là thị trường có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn.

Đáng chú ý, trong năm 2026, Mizuho Bank đã tăng vốn thêm 100 triệu USD cho mỗi chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM, nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tài chính và hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, Mizuho đang xúc tiến đầu tư thêm vốn vào VCB thông qua phát hành riêng lẻ. Đây là bước đi cụ thể thể hiện niềm tin và cam kết tiếp tục mở rộng hoạt động của Mizuho tại thị trường Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo Vietcombank khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mizuho, phát huy những thành quả hợp tác trong 15 năm qua và chủ động triển khai các chương trình hợp tác mới, gắn với những ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu huy động nguồn vốn đầu tư phát triển ngày càng lớn, sự tham gia lâu dài của những định chế tài chính quốc tế có uy tín như Mizuho có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn lực từ bên ngoài, tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính Việt Nam.

Thành công của quan hệ hợp tác Vietcombank - Mizuho trong 15 năm qua cũng là minh chứng cho tiềm năng và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Việt Nam, góp phần củng cố niềm tin, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cũng như cộng đồng đầu tư quốc tế tiếp tục mở rộng đầu tư, gắn bó lâu dài với Việt Nam.

(Nguồn: Vietcombank)