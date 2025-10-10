Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của VietinBank trong hành trình cải tiến sản phẩm dịch vụ bán lẻ, mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Mọi nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của khách hàng đều được đáp ứng và luôn có sự kết nối, đồng hành của VietinBank trong suốt chặng đường phát triển lớn mạnh của khách hàng.

Lần thứ 10 liên tiếp VietinBank nhận được giải thưởng uy tín, tiếp tục khẳng định vị thế Ngân hàng Bán lẻ số 1 tại Việt Nam

Trong những năm qua, VietinBank đã luôn đổi mới trước những chuyển động không ngừng của kỷ nguyên số và thách thức toàn cầu, với tinh thần kiến tạo những bước đột phá trong hành trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong lĩnh vực Bán lẻ, sau một thập kỷ chuyển đổi mô hình, hoạt động bán lẻ của VietinBank đã chủ động thích ứng, nắm bắt cơ hội và luôn duy trì tốc độ tăng trưởng, liên tục gặt hái được những thành tựu tự hào, nhiều năm liên tiếp giữ vững danh hiệu “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam”.

Năm 2024 nhiều chỉ tiêu bán lẻ ghi nhận tăng trưởng tích cực, đặc biệt CASA tăng mạnh, đạt mức tăng 31%. Dư nợ bán lẻ tăng trưởng hai chữ số qua các năm, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động. Các sản phẩm bán lẻ được đổi mới linh hoạt, sáng tạo, kết hợp chuyển đổi số toàn diện giúp gia tăng trải nghiệm khách hàng và tối ưu chi phí qua khai thác hệ sinh thái bán chéo, đặc biệt đã nâng cao được trải nghiệm khách hàng trên ứng dụng iPay Mobile. Tỷ trọng đóng góp của Bán lẻ trong kết quả kinh doanh chung của toàn ngân hàng tăng trưởng đều qua từng năm.

Để tiếp nối thành tựu đã đạt được, năm 2025 bước vào giai đoạn tăng tốc dựa trên nền tảng của hành trình chuyển đổi số toàn diện. Với triết lý “Khách hàng là trung tâm” VietinBank đổi mới chiến lược sản phẩm, dịch vụ theo hướng “giải pháp cá nhân hóa”. Phân tích chân dung, hành vi khách hàng giúp VietinBank khai thác bán chéo tự động. Từ học sinh, sinh viên, cán bộ, hộ kinh doanh cá thể… đều được đồng hành bởi các giải pháp phù hợp. Hàng loạt sản phẩm tiện ích, hiện đại được triển khai: Nhận diện khách hàng AI, Giải ngân online, Đăng ký vay trực tuyến, Thấu chi online, Quản lý thẻ trên VietinBank iPay, Shop365… giúp tối ưu trải nghiệm, tiết kiệm thời gian.

Những con số này là minh chứng cho sự tăng trưởng mạnh mẽ, đảm bảo hiệu quả và bền vững của mảng bán lẻ. Qua đó, VietinBank tiếp tục được vinh danh “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” năm 2025, là ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam.

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, VietinBank luôn đặt ra các mục tiêu thách thức và khát vọng qua từng năm dựa trên triết lý kinh doanh “Khách hàng là trung tâm”. Thông qua Dự án Chuyển đổi số, cùng với đó là những thay đổi trong chất lượng nguồn nhân lực, tư duy bán và chăm sóc khách hàng đã tạo ra những bước đột phá, phát triển bền vững trong hoạt động kinh doanh Bán lẻ.

Dấu ấn 10 năm liên tiếp được Tạp chí Global Banking & Finance Review trao giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” khẳng định chiến lược kinh doanh xuyên suốt tạo ra sự phát triển bền vững cho ngân hàng. Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế lớn, có uy tín mà vượt trên tất cả là sự tin tưởng, đồng hành của đông đảo khách hàng trong suốt hành trình phát triển của VietinBank, không ngừng Nâng giá trị cuộc sống cho mọi khách hàng.

Hà Anh